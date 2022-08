Musica dall'alba al tramonto a Canossa 

Nello scenario incredibile che unisce natura e storia, a poco più di una ventina di chilometri da Reggio Emilia, possiamo trovare una dimensione differente alla nostra estate a Canossa, dove, proprio sotto al castello di Matilde, a cura del centro turistico Andare a Canossa, troveremo eventi per rinfrescare i giorni e le notti afose della nostra estate. Si parte sabato 6 agosto alle ore 6,00 del mattino con il concerto all'alba di melodie indiane meditative della tradizione Raga col Flauto Bansuri di Jacopo Pacifico, seguirà colazione a buffet. La sera invece ci attende alle ore 20,00 la cena storica del Labirinto e delle leggende di Matilde. Domenica 7 agosto avremo alle ore19'30 Matilde in Love, Piano bar con Miky e le canzoni melodiche e apericena.

Mercoledì 10agosto attesa la musica degli immancabili" Acusting sotto le stelle", serata magica di musica per S.Lorenzo con le loro cover anni '70/80 americane e inglesi, cenando a lume di candela. Mercoledì 17agosto serata mitologica e astronomica" Accendiamo le stelle in Appennino" con scienza, mitologia e storia con l'osservatorio astronomico di Iano e domenica 28 agosto ore 19,30 concerto I soul nature, musica cantautoriale con apericena.

Mentre tutti i sabati sera di agosto e settembre è sempre prevista la cena storica matildica col labirinto a lume di candela

Per prenotarsi agli eventi 3334419407 e 333479465950