Barricate e burattini: "¡Loro! Vincenti per tutta la vita"

Nel programma di celebrazione per il 100° anniversario delle Barricate del 1922, la sera del 5 agosto, alle 21, in piazzale Picelli, a Parma, torneranno alcuni dei protagonisti di quei giorni.

A farli rivivere sarò lo spettacolo teatrale “¡Loro! Vincenti per tutta la vita”, un adattato per burattini e attori del libro di Marco Severo Vincenti per tutta la vita. Antifascisti parmensi nella guerra di Spagna, edito alcuni anni fa (Bfs 2017).

Sul piccolo palcoscenico, dunque, si alterneranno Guido Picelli, Antonio Cieri, Fortunato Nevicati e molti altri uomini che, dopo l’esperienza dell’agosto di Parma e la persecuzione del regime mussoliniano, scelsero di andare a combattere a difesa della Repubblica spagnola contro i generali golpisti capeggiati da Francisco Franco. Quella terra rappresentò una possibilità di opporsi nuovamente e coerentemente al fascismo italiano. «Oggi in Spagna domani in Italia!» fu l'invocazione. Per alcuni di loro fu l’ultimo approdo.

Lo spettacolo è una realizzazione dal Teatro Medico Ipnotico, in collaborazione con Aicvas (l’Associazione italiana combattenti volontari antifascisti in Spagna) e il Centro studi movimenti, con il contributo del Comune di Parma. La regia è di Patrizio dall’Argine, autore anche dei testi insieme a Marco Severo e burattinaio insieme a Veronica Ambrosini. Sulla scena, con i burattini, si alterneranno Thea e Virginia Ambrosini, Lucia Dall’Argine e Sveva Ravanetti. Alle luci Mario Berciga e alla fisarmonica Nicholas Forlani per le musiche d’epoca. Il progetto è a cura di Alberto Bonora.

Per info: centrostudimovimenti@gmail.com