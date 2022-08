JF Band a Tizzano

Dalla prima serata del venerdì sera su RaiUno (The Band, condotto da Carlo Conti) a un’intensa estate di concerti. Sono mesi fortunati e meritati per la JF Band, la giovane formazione composta da Jasmine Furlotti alla voce, Lorenzo Bocchi alle tastiere, Matteo Cantarelli alla chitarra, Alberto Fontanella al basso e Ivan Lazzarini alla batteria che venerdì 5 agosto alle 22 sarà a Tizzano per la rassegna “Arena Sunshine Live Experience”.

Forte dell’esperienza televisiva, dei complimenti ricevuti dai tanti esperti presenti in trasmissione, dal lavoro fatto con Federico Zampaglione dei Tiromancino (che dopo aver fatto loro da tutor ha sempre chiamato Jasmine a duettare con lui nei suoi concerti in zona), la JF Band porta nei concerti il giusto equilibrio tra soul, pop e musica italiana, tra cover e canzoni originali, tradizione e modernità.