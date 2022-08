Bardi, concerto degli Enerbia e visita guidata con un'archeologa

Con le sue tre pievi, il comune di Bardi (PR) è uno dei luoghi simbolo del progetto Estate delle Pievi 2022, coordinato dalla Provincia di Parma in collaborazione con i Comuni e con il contributo di Fondazione Cariparma.

Lunedì 8 agosto 2022 dalle ore 18,30, la manifestazione che mira alla riscoperta e alla valorizzazione degli edifici più iconici di una storia millenaria fa tappa alla Pieve di Gravago, situata lungo la cosiddetta Via degli Abati, tra i cammini storici dell’Emilia-Romagna. Sebbene l’architettura odierna, ispirata a quella delle chiese liguri, risalga al 1800, l’interno conserva un maestoso altare maggiore del XVII secolo proveniente dal Duomo di Carrara. L’esperienza prevede un intermezzo musicale a cura del Gruppo Enerbia, specializzato in un repertorio antico di carattere sacro e profano, una conferenza e una breve passeggiata in compagnia di una guida abilitata per visitare gli storici lavatoi e il bosco di S. Anna, famoso per i castagni secolari.

Percorrendo la Via degli Abati, al termine del percorso, vi sarà la musica degli antifonari europei medievali a cura del Gruppo Enerbia che si svolgerà alle 21 al Castello di Bardi con musica classica dell’appennino dopo una passeggiata e visita guidata al Comprensorio della Pieve, Il cammino Val Ceno, a cura dell’archeologa Patrizia Raggio.

La partecipazione è gratuita.