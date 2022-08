Concerto di liuto e visita guidata alla Pieve di Tizzano

Estate delle Pievi: San Pietro

Sabato 13 agosto 2022, concerto e visita guidata alla chiesa nel comune di Tizzano Val Parma



Alle 18:00 di sabato 13 agosto 2022, l’Associazione Melusine porta la Pieve di San Pietro a Tizzano Val Parma (PR) nell’Estate delle Pievi, rassegna coordinata dalla Provincia di Parma in collaborazione con i Comuni e con il contributo di Fondazione Cariparma, che si propone di scoprire e rileggere edifici unici e ricchi di storia, sul piano architettonico e spirituale.

La visita guidata è un’occasione per contemplare un luogo antichissimo, citato per la prima volta in un documento del 1004 e certamente già edificato nel X secolo. Modificata più volte nelle epoche successive, la chiesa è stata definitivamente ristrutturata nel 1964, con un intervento che ha riportato a galla una leggibile identità romanica e tracce di affreschi quattrocenteschi. La caratteristica principale è tuttavia la panoramica posizione di dominio sul territorio circostante, che la intuisce in lontananza grazie alla torre in facciata.

A seguire, il concerto del ciclo "Abso/Lute. Romanico parmense, tesori da scoprire" con Niccolò Bertoncini al liuto.

La partecipazione è gratuita.

Posti limitati – Prenotazione consigliata: 338 6310900 - info@melusine.it