Aquile e falchi in volo: spettacolo di falconeria al castello di Tabiano

Ultimo appuntamento estivo al Castello di Tabiano domenica 28 agosto.

Ammirare da vicino aquile, falchi, gufi e barbagianni e seguirne le prove di volo, in un grande spettacolo di falconeria. Un esperto Maestro Falconiere guiderà gli ospiti alla scoperta dei segreti della falconeria, un’arte antichissima e nobile, praticata da Re e Imperatori e attualmente ancora in alcune parti del globo. Gli spettacoli di falconeria saranno alle ore 11.00 e alle ore 17.00 e prima e dopo è possibile partecipare alle visite guidate in castello.

“Abbiamo deciso di organizzare questo spettacolo per ripercorrere una tradizione di grande importanza del Castello -spiega Giacomo Corazza Martini, proprietario del castello e autore di diversi volumi sulla storia di Tabiano -. Infatti, la caccia con il falcone era l’attività preferita dell’Imperatore Federico II di Svevia, alleato del Marchese Uberto Pallavicino il Grande, signore di Tabiano nel XIII secolo”.

Domenica 28 agosto le visite guidate inizieranno alle ore 10.00 - 11.00 - 16.00 - 17.00, per la durata di circa un’ora, con un percorso che attraversa le sale decorate con affreschi, specchi, stemmi, le ampie cantine a volta, il parco di piante secolari, le terrazze panoramiche, lo scalone d’onore e l’antica biblioteca.

In posizione dominante su uno sperone roccioso, il Castello di Tabiano è stato una delle più imponenti fortezze feudali dell'Alta Emilia, sorto nell'XI secolo su insediamento romano a presidio della via Francigena e dei pozzi di sale di Salsomaggiore Terme. Dalle sue mura la vista spazia sulla pianura Padana fino alle Alpi; spettacolare la cinta esterna del XII secolo con i Bastioni circolari, la Torre di guardia e il ponte; più sotto l’antico Borgo medievale, trasformato in Relais de Charme con ristorante e spa.

Per la sua importanza strategica il Castello è stato conteso dalle grandi famiglie feudali ed è stato protagonista di assedi, distruzioni, congiure, tradimenti, amori, leggende. Qui hanno vissuto Oberto il Grande Pallavicino, Rolando il Magnifico e Solestella da Bardi con la figlia Isabella, nota come l'Angelo di Tabiano per la sua bontà, bellezza e l'amore sfortunato per il cavaliere francese Riccardo d'Orange. Dal 1880 il castello è una dimora privata, tutt’ora abitato dalla famiglia.

Le visite guidate al Castello di Tabiano vengono effettuate il lunedì, giovedì, venerdì, sabato, domenica e festivi, salvo chiusure per eventi privati.

L’accesso ai cani è vietato durante gli spettacoli di falconeria.

Per prenotazioni: www.castelloditabiano.com/calendar/