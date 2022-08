Notte Celeste a Monticelli Terme

Torna l'appuntamento con la Notte Celeste nelle Terme dell'Emilia Romagna, la terra dello star bene: le Terme dell'Emilia Romagna ti aspettano tra antichi borghi e città ospitali con spettacoli, eventi diffusi e suggestive atmosfere all'insegna del puro benessere!

Domenica 28 agosto la frazione di Monticelli Terme sarà animata dalla manifestazione Benessere : dalle 10 alle 20 una giornata di sport, wellness e shopping nel centro della frazione termale.

Le Terme di Monticelli propongono per l'occasione due "pacchetti" speciali:

Notte Celeste 2022

Sabato 27 agosto, nella splendida cornice del parco secolare, le Terme di Monticelli vi aspettano per una serata indimenticabile: l'apertura in notturna della piscina termale, della galleria Matisse con le saune del terrazzo estivo e vasca idromassaggio esterna, il tutto arricchito da un'apericena sotto le stelle con open bar. Prezzo euro 40,00 a testa.

Week-end Notte Celeste 2022

Una notte in mezza pensione in camera superior con apericena sotto le stelle nel solarium della piscina termale con Jacuzzi esterna e idromassaggi vari, accesso alle piscine in entrambi i giorni di soggiorno - Prezzo a coppia euro 199,00.