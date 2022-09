Francigena Fidenza Festival: il programma del venerdì

Il programma della giornata di venerdì 9 settembre della Francigena Fidenza Festival.



- ore 7:00 Costamezzana Concerto “All’alba, sulla Francigena: quello che cerchiamo .....” Costamezzana, Chiesa di San Pietro Apostolo nel Comune di Noceto (PR); non una camminata ma un ritrovo accompagnato dal violino di Giulia Chiapponi. Partecipazione gratuita

- ore 10:00 Cortile del Municipio Convegno Tavola Rotonda “La via Matildica da don Giordano” in collaborazione con il Comune Reggio Emilia e la Diocesi di Reggio Emila. Partecipano Angelo Dall’Asta, Direttore dei beni culturali della Diocesi di Reggio Emilia; Don Giordano Goccini, Presidente dell’Associazione Via Matildica del Volto Santo. Introduce e modera Marcello Mancini, già direttore del quotidiano La Nazione. La Francigena spesso si incontra e si sovrappone ad altri percorsi molto suggestivi e importanti. È il caso della via Matildica o della Via degli Dei. In questo incontro tra storia e attualità si rifletterà su come mettere a sistema cammino e necessità dei pellegrini. Partecipazione gratuita. Max 40 persone.

- ore 11:30 Cortile del Municipio. Incontro “Politiche attive dedicate allo sport ed alla promozione del territorio” con i Sindaci del territorio (Fidenza, Salsomaggiore, Sorbolo, Parma e Piacenza) Introduce e modera Marcello Mancini, già direttore del quotidiano La Nazione. Ancora un incontro in cui gli amministratori illustreranno progetti realizzati e in corso d’opera per rendere attrattive per il turismo le infrastrutture sportive. Le piste ciclabili, i percorsi pedonali sicuri sono elementi essenziali per attrarre quel turismo lento legato ai cammini e dunque alla scoperta in profondità dei territori.

- ore 12:45 Piazza Grandi Spettacolo “Il Paggio dei Clerici Vagantes” monologo musicale semiserio ambientato in epoca medioevale con giocoleria e musica

- 16:00 Cortile Municipio. Incontro “Gli oggetti dei viandanti tra alto e basso medioevo” Con Alessia Meneghin, storica. Introduce Francesco Catastini storico. Quali erano gli oggetti che i pellegrini portavano con sé.

- 16:45 Tensostruttura Piazza Pontida. Mostra “Frammenti della Via Francigena” Inaugurazione.

- 17:00 Piazza Grandi. Spettacolo “Il Paggio dei Clerici Vagantes”

monologo musicale semiserio ambientato in epoca medioevale

con giocoleria e musica

- 17:00 PIAZZA DUOMO. Incontro “Lo zaino del camminatore”

Cosa c’è e cosa serve nello zaino dei pellegrini del XXI secolo.

Parla Lino Zani, alpinista, produttore di importanti programmi televisivi,

scrittore “Era Santo era Uomo”, il racconto di una bella amicizia nata

tra le sue montagne con papa Wojtyla. Con Franco Amigoni, Assessore

all’Ambiente.



- ore 17:00 Cattedrale Visita guidata “La Cattedrale di Fidenza, quante

storie ha da raccontare: figure e simboli del pellegrinaggio”

con Alessandra Mordacci. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria. Max 25 persone

- ore 18:00 Tensostruttura, Piazza PONTIDA Incontro “La bicicletta e la sua manutenzione” con Salvatore De Cicco e il team di Decathlon

- ore 18:00 TEATRO MAGNANI Incontro “Cammino, Sport e Salute.

Buone pratiche” Sara Fantini, martellista italiana, primatista nazionale della specialità; Giancarlo D'Angelo Specialista in Medicina dello Sport, Sandro Piovani, Giornalista Sport e Food, Gazzetta di Parma; Davide Malvisi Vicesindaco e Assessore allo sport. Parteciperà in rappresentanza della Direzione dell’Azienda USL di Parma, il Direttore del Distretto di Fidenza dott. Deolmi. Introduce e modera Laura Frati Gucci, Giornalista.



- ore 18:30 Pieve di Santa Maria Assunta di Fornovo.

Concerto “Voci sul cammino”. Corali: Madonna della Mercede, Insieme

per Maria. Dirige Rosanna Guarnieri. Alla tastiera, per il coro “Madonna della Mercede”, il maestro Dante Bolzani; per “Insieme per Maria” il maestro Alessandro Pesci



- ore 19:30 Piazza Grandi Spettacolo “Il Paggio dei Clerici Vagantes”

monologo musicale semiserio ambientato in epoca medioevale con giocoleria e fuoco



- ore 20:30 Parco degli Olmi Concerto “Nel parco degli Olmi, rapiti da una banda” con la Banda della Città di Fidenza



- ore 21:00 e ore 22:00 Labirinto della Masone DI FRANCO MARIA RICCI

Strada Masone 121, Fontanellato (PR). Spettacolo. Performance Immersiva, Visita al labirinto e alla Mostra dell’artista argentina Mono Giraud. Partecipazione gratuita.

Il Labirinto della Masone è un parco culturale progettato da Franco Maria Ricci con gli architetti Pier Carlo Bontempi e Davide Dutto. Il Labirinto della Masone è un luogo unico nel suo genere, dove natura e cultura dialogano nel nome della bellezza: dal dedalo di bambù più grande del mondo alle collezioni d’arte e di libri patrimonio della Fondazione Franco Maria Ricci. Prenotazione obbligatoria. Max 40 persone.