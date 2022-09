«Prof, posso andare in bagno?»: in piazza Verdi lo show di Enrico Galiano

Proprio alla vigilia del nuovo anno scolastico la Delegazione Ascom di Fidenza ha pensato di organizzare un evento speciale dedicato ai ragazzi e alle loro famiglie per augurare, in modo sincero e non banale, il meglio a tutti gli studenti. Sabato alle 18.30 l’appuntamento sarà in piazza Verdi con lo spettacolo «Prof, posso andare in bagno?». Un racconto portato in scena, con le musiche di Pablo Perissinotto, da Enrico Galiano, docente inserito nel ranking dei 100 migliori docenti d’Italia dal portale Masterprof.it. e divenuto star del web con la serie «Cose da Prof» che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook.

«Siamo molto contenti di poter avere un ospite speciale come Enrico Galiano – ha commentato Elisa Frangipane, presidente della Delegazione Ascom di Fidenza - . Ci piaceva l’idea di poter dare il via al nuovo anno scolastico con un evento divertente e formativo, che coinvolgesse i ragazzi in modo appassionante, con quel mix di ironia e serietà che solo Galiano sa portare in scena. Un doveroso ringraziamento spetta alla preziosa collaborazione dell’amministrazione comunale e delle tante attività commerciali e istituzioni che hanno dato il proprio contributo per la realizzazione dell’evento».

Lo spettacolo di Galiano, inserito nella tre giorni del Fidenza Francigena Festival, sarà arricchito anche dalla presenza di alcuni stand di operatori come l’Ottica Angela, i giochi di Cosmic Group, la merenda di Vizio Caffè e lo spazio libri di Mondadori.

r.c.