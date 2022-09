Genitori e figli, istruzioni per l'uso: un incontro con Davide Cabassa

Davide Cabassa raddoppia: oltre alla presentazione del suo nuovo romanzo, in programma il 23 settembre prossimo alla Feltrinelli di via Farini, sarà protagonista di due incontri di formazione al Convitto Maria Luigia: il primo, in programma oggi alle 16, riservato ai docenti del Convitto Maria Luigia; il secondo, giovedì 22 settembre alle 21, rivolto ai genitori e aperto a tutta la cittadinanza (ingresso gratuito con prenotazione all’indirizzo email: info@associazioneamicidelmarialuigia.it).

Oggetto dell’incontro del 22 settembre, il rapporto non facile fra genitori e figli. «Ci sono due cose - spiega Cabassa - che genitori e insegnanti dovrebbero sempre ricordare: i ragazzi non ti ascoltano, se non li ascolti; se credi in ciò che dici, ci crederanno anche i tuoi figli o i tuoi studenti. Per ascoltarli e per fare in modo che credano nelle tue parole, sono importanti la presenza e lo sguardo: quando sei con loro devi essere lì, presente, e lasciare tutto il mondo fuori; quando li guardi, devi far loro capire che hanno un valore e sono preziosi». Introdotto da Ernesto Cavatorti, presidente dell'associazione “Amici del Maria Luigia”, l'incontro sarà moderato da Francesca Ciani della libreria Piccoli Labirinti, l'attrice Paola Ferrari leggerà alcuni passaggi significativi dei libri di Cabassa.

Come ha spiegato nei suoi libri «La rabbia e la gioia d’insegnare» e «La gioia d'imparare a essere se stessi», il metodo didattico di Cabassa è centrato sul dialogo e ha come scopo la fiducia reciproca, affinché l'educazione non sia solo scambio di idee, ma anche di emozioni.