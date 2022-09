Circuito Off, illustrazioni in mostra nelle vetrine de "La Galleria" - Le foto

L’arte contemporanea dell’illustrazione nel cuore della città, per raccontare la perfetta commistione che si crea tra la creatività degli autori con gli spazi esistenti. È stato presentato il «Cricuito Off» di «Parma 360 "Festival della creatività contemporanea", la manifestazione che abbraccia i luoghi più suggestivi cittadini e che con «il circuito» si arricchisce, realizzato grazie al contributo de La Galleria (main sponsor di questa edizione e cuore del circuito nel centro città). Fino al 30 ottobre, infatti, le vetrine e gli interni di alcuni suoi negozi e ristoranti ospiteranno, in una mostra diffusa, in collaborazione con illustation.it, le illustrazioni di artisti attivi nel panorama nazionale e internazionale.