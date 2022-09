In occasione della Giornata Europea delle Fondazioni, la ricorrenza annuale del network europeo delle associazioni nazionali di fondazioni (PhilEA) a cui aderisce anche Acri (l’Associazione di sistema che riunisce le fondazioni di origine bancaria,) Fondazione Cariparma partecipa localmente all’iniziativa con il convegno dal titolo “Rigenerare i luoghi. Esperienze in dialogo”, atteso sabato 1° ottobre, dalle ore 9.30, all’Auditorium del Carmine di Parma, ingresso libero.

Per l’edizione 2022 della Giornata, Acri ha individuato una tematica dedicata alla “sostenibilità”, intesa nella sua accezione più ampia sia ambientale sia sociale, anche in sintonia con i 17 Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite: in tale prospettiva il convegno organizzato da Fondazione Cariparma vuole essere un momento di approfondimento e rilancio del tema della rigenerazione nelle sue più diverse forme e direzioni, dando spazio e voce a esperienze sostenute direttamente messe in dialogo con altre di rilievo nazionale, e ad alcuni contributi di esperti, al fine di leggere le pratiche e trovare orizzonti di impegno e investimento futuri.

L’intenzione è focalizzare un tema oggi centrale ciò quello dei processi di rigenerazione, attraverso i quali, in luoghi assai differenti, prendono forma percorsi generativi da un punto di vista architettonico, sociale, culturale, artistico ed economico.

Dedicare un tempo di confronto e riflessione sui percorsi di rigenerazione urbana e sociale significa valorizzare e diffondere esperienze e pratiche che mettono al centro attività generative che restituiscono vita e vitalità ad aree e strutture che si sono fermate con il tempo.

Ridare vita, creare movimento in una triangolazione continua tra sé stessi, gli altri e i luoghi del vivere, ovvero riconoscere e valorizzare le storie e le culture incarnate negli spazi rigenerati e nelle vite delle persone che li abitano, per creare nuovi legami e nuove forme di comunità.

La mattina di lavoro, dalle ore 9.30, propone interventi ed una tavola rotonda con il seguente programma:

Saluti di Franco Magnani, Presidente di Fondazione Cariparma

Apertura Lavori – Antonio Lunardini, Direttore Generale di Fondazione Cariparma

Generatività e rigenerazione urbana e sociale, a cura di Michele Gagliardo, educatore, formatore e consulente su politiche sociali, educative e giovanile; responsabile nazionale formazione per Libera; co-fondatore della LUDE e co-direttore della collana New Fabric di Pacini Editore.

Tavola rotonda tra esperienze:

Il progetto Cascina Bilzi, a cura di Daniele Pezzali, architetto e Consigliere di Fondazione Cariparma.

Borgo Universo. L’arte e la cultura per una rigenerazione economica e sociale, a cura di Giovanna Visci, professoressa e collaboratrice del progetto.

Dolomiti Hub, a cura di Debora Nicoletto, sociologa, manager territoriale e ideatrice del progetto.

Da luoghi ai margini a nuove forme di abitazione dell’umano, a cura di Ilda Curti, esperta in innovazione sociale e rigenerazione urbana, presidente dell'Associazione IUR (Innovazione Urbana e Rigenerazione), membro del CdA di Fondazione Innovazione Urbana di Bologna, già assessore alle Politiche per le periferie per la città di Torino.

Modera Salvatore Rizzo, assistente sociale, esperto in lavoro sociale, intervento di rete ed empowerment di comunità; collabora con il Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale all'Università di Messina; co-fondatore della LUdE; co-direttore della collana New Fabric di Pacini Editore.

Il convegno è ad ingresso libero – il programma su fondazionecrp.it - info@fondazionecrp.it

Il convegno partecipa all’evento diffuso “Ben(i)tornati. Gesti quotidiani di rigenerazione” promosso da Acri (l’Associazione di sistema delle fondazioni di origine bancaria) in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni.