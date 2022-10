Estate delle Pievi: San Badia Cavana

Sabato 8 ottobre 2022, il penultimo appuntamento dell’Estate delle Pievi tocca l’Abbazia di San Basilide, o Badia Cavana, in località San Michele Cavana, nel comune di Lesignano de' Bagni (PR). Coordinato dalla Provincia di Parma in collaborazione con i Comuni e con il contributo di Fondazione Cariparma, il progetto di riscoperta e valorizzazione degli edifici più iconici di una storia millenaria porta a scoprire un gioiello romanico d’inizio XII secolo, fondato, secondo la tradizione, da San Bernardo degli Uberti, abate di Vallombrosa, cardinale e legato apostolico di papa Pasquale II. Testimonianza dell’impianto originario, il chiostro e il portico a due arcate con capitelli in pietra arenaria, raffiguranti simboli degli evangelisti, animali fantastici del bestiario medievale e intrecci vegetali. Importante luogo di sosta per i viaggiatori in transito sull’antica strada che collegava Parma alla Toscana attraverso il passo del Lagastrello, la chiesa custodisce nella cripta le spoglie di San Basilide.

L’esperienza è completata dal concerto teatralizzato «Matilda, Dei gratia si quid est. Tra storia e leggenda. Oratorio per Matilde di Canossa» (dedicato a Matilde di Canossa) dell'Ensemble vocale e strumentale Dramsam, Centro Giuliano di Musica Antica, con la voce recitante di Massimiliano Filoni, Giolli Centro di Ricerca e Sperimentazione Teatrale, alle ore 18.

Posti limitati – Prenotazione consigliata: 338 6310900 - info@melusine.it

La partecipazione è gratuita. Link cartella immagini: https://bit.ly/PieviLesignano

Per informazioni: Estate delle Pievi

Iat di Parma, tel. 0521 218889 Sito web: https://www.provincia.parma.it/

Ufficio stampa -> http://www.elladigital.it