Museo dei fossili, domenica apertura straordinaria

Apertura straordinaria del Museo dei fossili, nel palazzo Orsoline, domenica dalle 17 alle 19 con ingresso gratuito. Il Gruppo paleontofili fidentini, che gestisce da 42 anni il museo in convenzione col Comune, offrirà alla cittadinanza l’occasione di ammirare reperti fossili di milioni di anni, provenienti non solo dallo Stirone ma anche da tutto il mondo. Nuovi reperti «inediti» richiameranno quest’anno l’attenzione dei visitatori e una speciale mostra fotografica «Fossili e ricordi» con splendide immagini di Arnaldo Maioli arricchirà l’esposizione. Inoltre saranno di nuovo a disposizione per la gioia dei bambini, dopo la pandemia, i microscopi dell’aula didattica, per l’osservazione del meraviglioso mondo dei piccolissimi reperti. Info: www.paleosito.it.