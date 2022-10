Bambini e musica: le più belle melodie verdiane disegnate sulla sabbia

Domenica 9 ottobre a Parma andrà in scena “Verdi Sandbrass”, un spettacolo per famiglie in cui le più belle melodie verdiane ispireranno un’originale performance di “sand animation”, l’arte di manipolare la sabbia e creare animazioni live. Si tratta del primo appuntamento di Peppino’s Corner, la rassegna che si propone di avvicinare i bambini alla musica di Giuseppe Verdi, organizzata dalla Società dei Concerti di Parma, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma-Casa della Musica.

Sul palco, i musicisti del Parma Brass: Daniele Pasciuta, tromba e flicorno, Luigi Zardi, tromba e flicorno, Alberto Orlandi, corno, Roberto Ughetti, trombone, Gianluigi Paganelli, basso tuba. Insieme con loro, la visual artist Ghibli che sul suo tavolo luminoso darà vita a un magico caleidoscopio di immagini che verranno proiettate sul grande schermo: storie, volti e oggetti in continua trasformazione che accompagneranno il fluire sonoro per un emozionante percorso multisensoriale. Età consigliata: + 6 anni. Appuntamento alle ore 15.30, alla Casa della Musica in via San Francesco 1.

I prossimi appuntamenti della rassegna Families Corner: 23 ottobre “Girotondo verdiano” con il pianista Gesualdo Coggi e le voci recitanti di Bruno Stori e Maurizio Cardillo, l’11 dicembre Christmas Corner: Musica per ciarlatani, ballerine & tabarin con i Camillocromo.

BIGLIETTO UNICO ........................€ 7

Biglietteria online: www.liveticket.it/societaconcertiparma

INFORMAZIONI: info@societaconcertiparma.com - WhatsApp 345 0266567