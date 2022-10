Cremona, un weekend dedicato al salame

Cremona val bene un salame, verrebbe da dire parafrasando una massima napoleonica. Figuriamoci un’intera rassegna che, fino a domenica 9 ottobre, vede protagonista uno dei simboli identitari della città del Torrazzo, sicuramente con pari dignità rispetto a violino, torrone, mostarda e marubini. Tanto che, per l’evento che coprirà l’intero weekend, la città si è dotata addirittura di un Palasalame che ha aperto oggi i battenti in piazza Roma dove, dalle 9 alle 20, si potrà passeggiare tra gli stand e assaggiare il salame, sperimentando anche gli abbinamenti insoliti proposti da Daniele Reponi maestro dei panini gourmet che preparerà tre panini utilizzando come ingrediente principale il Salame di Cremona IGP e diversi prodotti tipici: mostarda, cavolo cappuccio, verza o crema di marroni. Non solo: ogni sera, al momento dell’aperitivo, si alterneranno tre bartender.

Importante il premio «ambasciatore del gusto» che verrà assegnato a Edoardo Raspelli, volto noto (anche televisivo) della critica gasronomica nazionale. Ci saranno anche i giochi per i più piccoli, ovviamente a tema, come il «tiro al salame». Organizzano l’evento il Consorzio di Tutela Salame Cremona IGP e Confartigianato Cremona, con il patrocinio del Comune di Cremona e il contributo di Regione Lombardia; l’organizzazione è a cura di Era Tutta Campagna e SGP.

Il salame vede oggi una ripresa dei consumi, con un +8% secondo (dati 2021 Assica Confindustria), un indice più alto della media complessiva dei salumi, segna +5,4%.