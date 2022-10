Peperoncino Festival 2022. E c'è anche la gara dei mangiatori

Anche quest’anno l’Azienda Agraria sperimentale Stuard organizza l’immancabile Festival del Peperoncino. Il Festival si svolgerà nella giornata di domenica 9 ottobre dalle ore 10 presso l'Azienda Stuard con il mercato dei produttori piccanti del territorio, laboratori didattici, degustazione con i produttori e la mostra pomologica a cura di Azienda Stuard in piu dalle 15 la Gara degli assaggiatori di peperoncino. L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo in uno spazio interno all'Azienda. E' richiesta la prenotazione al numero 327 561 1197