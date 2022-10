Al via questo fine settimana il ColornoPhotoLife: tutti gli eventi in programma

Prenderà il via venerdì 14 e si concluderà domenica 16 ottobre la 13a edizione del ColornoPhotoLife. Un festival tematico che dalla sua nascita cerca di proporre “radici e nuove frontiere della fotografia”. E che anno dopo anno è sempre più un punto di riferimento per il panorama fotografico nazionale. Il tema di quest’anno è “Acqua, fonte di vita” e come di consueto sarà l’occasione per gli appassionati di ogni livello di esporre le proprie opere accanto a quelle di maestri che hanno fatto la storia della fotografia e di vedere le tendenze in atto nell’ambito della fotografia nazionale.

Le mostre sono allestite all’interno degli spazi museali dell’Aranciaia, del MUPAC e della Reggia, ma anche in spazi commerciali della cittadina parmense, dove saranno esposti numerosi lavori a portfolio. Il festival, organizzato dal Gruppo Fotografico Color’s Light in collaborazione con Antea Progetti, è patrocinato dal Comune di Colorno, dalla Provincia di Parma, dalla Regione Emilia Romagna, da FIAF (Federazione italiana associazioni fotografiche) ed è sostenuto da Regione Emilia Romagna e Fondazione Cariparma.

Durante le tre giornate clou (e fino al 19 novembre) si alterneranno momenti espositivi di fotografia, proiezione di audiovisivi, presentazioni editoriali, tavoli di letture del proprio portfolio, workshop, concerti musicali e da quest’anno il festival si arricchisce del premio di lettura fanzine Read-Zine, novità assoluta per i festival fotografici italiani.

Il programma del festival è curato da un comitato scientifico di professionisti ed esperti in ambito fotografico: Gigi Montali (Presidente Gruppo Fotografico Color’s Light Colorno), Silvano Bicocchi (Direttore dip. Cultura FIAF), Loredana De Pace (giornalista e curatrice) e Antonella Balestrazzi (Presidente Antea Progetti).

Anche in questa edizione, prestigiose le collaborazioni: Archivio Fondazione 3M, CSAC (Centro Studi e Archivio della Comunicazione), la rivista Il Fotografo, MUSA fotografia e TTA (Travel Tales Award).

Venerdì 14 alle 21 inaugurazione del festival con presentazione delle mostre fotografiche negli spazi dell’Aranciaia (Piazzale Vittorio Veneto, 12), che rimarranno aperte fino al 13 novembre. Al MUPAC (primo piano Aranciaia) “Piena di grazia” di Ilaria Sagaria, “Love givers” di Simone Cerio, “Cosmi” di Alessandro Gattuso, “Alberto Sordi - L’umanità fragile” e “Il Mississippi di William Ferris”. In Aranciaia (piano terra) la collettiva “Worl Water Day Photo Contest”, “Leaves” di Stefano Sabene e le collettive a tema “L’acqua fonte di vita”.

Sabato 15 alle 11:30 alla Reggia di Colorno verrà presentata e aperta al pubblico la mostra di e con Marco Gualazzini “La crisi del lago Ciad”. Alle 15:30, al Piano Nobile, inaugurazione della mostra “L’Arte di ritrarre gli artisti” di e con Nino Migliori a cura di Sandro Parmiggiani.

Sempre sabato (10 - 12:30, 15 - 18) e domenica 16 (dalle 9:30 alle 12:30) al MUPAC (Aranciaia) 12o premio portfolio “Maria Luigia”: 11a tappa del Portfolio Italia 2022. Ai tavoli di lettura si alterneranno critici fotografici, photoeditor e fotografi rappresentanti del panorama fotografico italiano: Orietta Bay, Federica Berzioli, Silvano Bicocchi, Maria Teresa Cerretelli, Alessandro Gandolfi, Claudia Ioan, Stefania Lasagni, Laura Manione, Massimo Mazzoli, Fulvio Merlak, Antonella Monzoni, Paola Riccardi e Silvia Tampucci.

Ancora sabato al MUPAC (dalle 10:40 alle 12:40 e 14:30 alle 17:30) AV-LAb a cura del DIAF con Laura Mosso, Roberto Puato e Gianni Rossi. Sarà l’occasione sia per sottoporre i propri lavori ai docenti FIAF sia per avere uno scambio con esperti di settore. Visita guidata alle mostre alle 11 con Loredana De Pace e alle 15:30 con Silvano Bicocchi.

Alle 18:30 incontro con il fotografo e critico musicale Guido Harari che presenterà il suo ultimo libro: “Remain in light. 50 anni di fotografie e incontri”. Protagonisti i big della musica ma non solo.

Domenica 16 ottobre alle 10:45 alla Reggia di Colorno presentazione del libro “Drop in – Cadere dentro” di Serafino Fasulo che dialogherà con Antonella Monzoni ed Eleonora Carlesi. A seguire (11:45) presentazione del libro “Concordia” di Alessandro Gandolfi. Dialogherà con il fotografo l’editore di Seipersei, Stefano Vigni.

Sempre domenica al MUPAC (9:30 12:30) premio di lettura fanzine Read-Zine, un tavolo di lettura fanzine composto da Loredana De Pace, Valeria Foschetti e Lorenzo Caleca. Dalle 15 presentazione dei seguenti libri fotografici: “Love Givers” di Simone Cerio, vincitore del premio fotografico “Umane Tracce”, a cura e con Paola Riccardi; alle 15:30 “L’uomo Fotografico” di Fabiola di Maggio, a cura di Silvano Bicocchi; alle 16:15 “I sentimenti dell'acqua”, talk con la visual artist milanese elsa lamartina, a cura di Loredana De Pace; alle 17 “Sangue Muto” di Anna Campanini, dove interverranno Paolo Barbaro e Laura Manione. Infine alle 18 Premio Read-Zine e Premio Portfolio Italia / Maria Luigia.

Nei giorni del festival sarà attivo il Bookshop a cura di “SQUARE Books” con libri e fanzine fotografiche.

Per il programma completo del ColornoPhotoLife 2022 si consiglia di visitare il sito del festival www.colornophotolife.it costantemente aggiornato.