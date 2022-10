Il Viaggio della Memoria al confine orientale italiano è diventato un reportage

Si terrà sabato 15 ottobre alle ore 11.15 presso il Liceo Romagnosi la proiezione del reportage Sguardi oltre il confine, esito conclusivo del Viaggio della Memoria al confine orientale italiano realizzato dal 1 al 4 giugno 2022 .

Intervengono il ragazzi dei tre Licei protagonisti del Viaggio, l'Assessora Regionale Barbara Lori, la presidente e il direttore di ISREC Carmen Motta e Marco Minardi, la coordinatrice del progetto Emanuela Giuffredi (Liceo Romagnosi), il regista Amedeo Cavalca.

Il viaggio è stato organizzato dal Liceo classico e linguistico Romagnosi come scuola capofila di una rete a cui hanno aderito altri due licei cittadini, il Liceo scientifico e linguistico Marconi e il Liceo delle scienze umane Sanvitale. La realizzazione del viaggio è stata resa possibile grazie alla consulenza storica dell’ISREC di Parma, che ha curato la preparazione e ha seguito il viaggio con la presenza di due storici, e grazie al contributo dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna.

Dopo anni di forzata interruzione, finalmente lo scorso giugno 65 studenti e studentesse sono tornati ad essere viaggiatori della memoria, insieme hanno viaggiato in luoghi complessi della recente storia italiana ed europea, per costruire una comune cittadinanza che trova le proprie radici nella capacità di leggere la complessità della nostra storia e nella volontà di incrociare memorie diverse e spesso in conflitto. Il viaggio non si conclude quando si è tornati, anzi il ritorno è l’inizio verso un nuovo viaggio dove la storia e la memoria alimentano uno sguardo capace di interrogare il presente e orientare le scelte future.