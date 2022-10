Il "Simon Boccanegra" in diretta venerdì su Operastreaming

Simon Boccanegra, in scena al XXII Festival Verdi, sarà trasmessa in diretta su operastreaming.com, il portale online gratuito di opera in Emilia-Romagna, venerdì 14 ottobre 2022, ore 20.00. L’opera, disponibile con sottotitoli in italiano e in inglese, resterà disponibile per i sei mesi successivi dalla messa in onda.

L’opera in un prologo e tre atti su libretto di Francesco Maria Piave dal dramma Simón Boccanegra di Antonio García Gutiérrez va in scena al Teatro Regio di Parma nella prima, rara versione, rappresentata a Venezia nel 1857, in un’edizione che per la prima volta integra documenti autografi ritrovati a Sant’Agata, in un nuovo allestimento, con la regia di Valentina Carrasco (al debutto in quest’opera verdiana e per la prima volta al Teatro Regio e al Festival Verdi), le scene di Martina Segna, i costumi di Mauro Tinti, le luci di Ludovico Gobbi. Riccardo Frizza dirige la Filarmonica Arturo Toscanini e il Coro del Teatro Regio di Parma, preparato da Martino Faggiani. Il cast è composto da Vladimir Stoyanov (Simon Boccanegra), Roberta Mantegna (al debutto nel ruolo di Maria/Amelia), Riccardo Zanellato (Jacopo Fiesco), Piero Pretti (al debutto nel ruolo di Gabriele Adorno) Devid Cecconi (Paolo Albiani, per la prima volta al Teatro Regio di Parma e al Festival Verdi) Adriano Gramigni (Pietro), Chiara Guerra (Un’ancella di Amelia).

OperaStreaming è il palcoscenico virtuale dell’Emilia-Romagna nato con la finalità di divulgare, attraverso una piattaforma accessibile gratuitamente, la bellezza e la passione per la musica e per l’opera lirica, rendendola fruibile a tutti, soprattutto a chi non può assistervi dal vivo. Sviluppato in collaborazione con EDUNOVA-Università di Modena e Reggio Emilia, il portale propone gratuitamente in live streaming un ricco cartellone stagionale di produzioni realizzate nei principali enti preposti alla produzione di opere liriche dell’Emilia-Romagna, identificando e valorizzando la Regione quale territorio di tradizione lirica e di produzione operistica di assoluto prestigio internazionale.

Teatro Regio di Parma

venerdì 14 ottobre 2022, ore 20.00

Durata complessiva 2 ore e 25 minuti, compreso un intervallo

SIMON BOCCANEGRA

Versione per Venezia, 1857

Melodramma in un prologo e tre atti su libretto di Francesco Maria Piave e Arrigo Boito

dal dramma Simón Boccanegra di Antonio García Gutiérrez

Musica GIUSEPPE VERDI

Edizione critica a cura di Roger Parker

Casa Ricordi, Milano

Prologo

Simon Boccanegra VLADIMIR STOYANOV

Corsaro al servizio della repubblica genovese

Jacopo Fiesco, nobile genovese RICCARDO ZANELLATO

Paolo Albiani, filatore d’oro, genovese DEVID CECCONI

Pietro, popolano di Genova ADRIANO GRAMIGNI

Dramma

Simon Boccanegra, primo doge di Genova VLADIMIR STOYANOV

Maria Boccanegra, ROBERTA MANTEGNA

sua figlia, sotto il nome di Amelia Grimaldi

Jacopo Fiesco, sotto il nome di Andrea RICCARDO ZANELLATO

Gabriele Adorno, gentiluomo genovese PIERO PRETTI

Paolo Albiani, cortigiano favorito del doge DEVID CECCONI

Pietro, altro cortigiano ADRIANO GRAMIGNI

Un’ancella di Amelia CHIARA GUERRA

Maestro concertatore e direttore RICCARDO FRIZZA

Regia VALENTINA CARRASCO

Scene MARTINA SEGNA

Costumi MAURO TINTI

Luci LUDOVICO GOBBI

FILARMONICA ARTURO TOSCANINI

CORO DEL TEATRO REGIO DI PARMA

Maestro del coro MARTINO FAGGIANI

Nuovo allestimento del Teatro Regio di Parma

FESTIVAL VERDI

Parma e Busseto, 22 settembre - 16 ottobre 2022

XXII EDIZIONE

Teatro Regio di Parma

22 settembre, 1, 9, 16 ottobre 2022

LA FORZA DEL DESTINO

Teatro Regio di Parma

23, 30 settembre 2022

MESSA DA REQUIEM

Teatro Girolamo Magnani di Fidenza

24 settembre, 2, 8, 13 ottobre 2022

IL TROVATORE

Teatro Regio di Parma

25, 29 settembre, 6, 14 ottobre 2022

SIMON BOCCANEGRA

Teatro Giuseppe Verdi di Busseto

sabato 1 ottobre 2022

CONCERTO CORALE

Teatro Regio di Parma

4 ottobre 2022

FUOCO DI GIOIA

Teatro Giuseppe Verdi di Busseto

7, 9, 13, 16 ottobre 2022

RIGOLETTO E LA MALEDIZIONE

Teatro Regio di Parma

10 ottobre 2022

GALA VERDIANO

Teatro Giuseppe Verdi di Busseto

martedì 11 ottobre 2022, ore 20.00

CONCERTO SINFONICO

Teatro Regio di Parma

mercoledì 12 ottobre 2022, ore 20.00

CONCERTO SINFONICO CORALE

Teatro Regio di Parma

15 ottobre 2022

PARSIFAL

QUATTRO PEZZI SACRI

AroundVerdi

Teatro Regio di Parma

7 ottobre 2022

GIOVANNA: LA PULZELLA, LA FANCIULLA, L’ALLODOLA

con Lella Costa

Scopri il programma completo su

festivalverdi.it