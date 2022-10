«Terra sorella» di Strocev in Pilotta

Oggi alle 16, all'auditorium dei Voltoni del Guazzatoio in Pilotta, è in programma la presentazione del volume «Terra sorella» (Ed. Valigie Rosse), dello scrittore bielorusso Dimitrij Strocev. Interverrà la direttrice della Biblioteca Palatina Paola Cirani, sarà presente la curatrice dell’edizione Giulia De Florio.

L’incontro con Dimitrij Strocev è una testimonianza in poesia e racconti della Bielorussia che protesta, della guerra in Ucraina e del rapporto tra le culture slave, ma è soprattutto una riflessione più ampia sul senso della protesta e della resistenza, anche e soprattutto artistica, al male in tutte le sue forme ed emanazioni passate e presenti. Dmitrij Strocev (Minsk, 1963) è una delle voci attuali più rilevanti della letteratura bielorussa in lingua russa. Architetto di formazione, è poeta, interprete, saggista, editore. Da tre anni organizza a Minsk il festival Pamezhzha (Confine), uno spazio in cui si incontrano e dialogano le molteplici espressioni della cristianità. È autore delle raccolte poetiche Uva, Bottiglie di luce, Giornale, Passo e Grandi poesie e piccoli poemi, tradotte in varie lingue.