Aisha Duo al ParmaJazz Frontiere Festival

Secondo appuntamento di questo nuovo weekend di ParmaJazz Frontiere Festival: sabato 15 ottobre alle ore 17:00 ad aprire la serata la replica di The Critters Sound, il progetto di Jan Voxel & Luca Perciballi in collaborazione con Lenz Fondazione. Evento principale della giornata sarà il concerto degli Aisha Duo - Musica senza Confini con Andrea Dulbecco alla marimba e Luca Fabio Gusella al vibrafono, in programma alle ore 20:30 presso la Casa della Musica: un concerto che esplora in modo esclusivo ed approfondito le possibilità espressive delle percussioni a tastiera, un concetto timbrico affascinante quanto poco esplorato al di fuori della musica classica contemporanea.

Aisha Duo nasce nel 1997 da un'idea di Andrea Dulbecco e Luca Gusella, collaboratori di vecchia data nonostante le affinità di strumento. Il Duo, caratterizzato dalla già citata timbrica delle tastiere a percussione, vuole proporre una sorta di sintesi tra la musica scritta e l’improvvisazione e l’interazione delle due pratiche. Nei quasi venticinque anni di attività, la formazione si è esibita in importanti Festival italiani ed europei. Ha collaborato con solisti di fama provenienti da diversi ambiti, quali M. Brunello, A. Lucchesini, P. De Maria, G. Coscia, G. Lesne, T. Tracanna, N. Angelucci, M. Decimo. Ha partecipato a varie trasmissioni su Radio 3 ed è apparso durante la trasmissione Superquark di Piero Angela. Di grande fortuna le incisioni discografiche del duo, sempre per l’etichetta Obliqsound, che contengono brani apparsi in cortometraggi e film d’animazione: ad esempio le composizioni “Quiet songs” di Dulbecco e “Amanda” di Gusella sono inserite nel pacchetto sonoro di default di Windows Vista.

Andrea Dulbecco è un vibrafonista di livello internazionale, nonché componente storico dell’ensemble Sentieri Selvaggi. Oltre alla carriera di musicista classico svolge un’intensa attività come vibrafonista jazz, suonando e incidendo con numerosi artisti di fama quali Paolo Fresu, Enrico Rava, Dado Moroni, Gianluigi Trovesi, Gianni Coscia, Franco Ambrosetti, Dave Liebman, Steve Swallow, Adam Nussbaum e molti altri. Luca Gusella, poliedrico percussionista (marimba, vibrafono, timpani, batteria), vanta numerose collaborazioni con le principali istituzioni lirico-sinfoniche e da camera italiane. Nel corso della sua brillante carriera ha lavorato, inoltre, con musicisti e artisti del calibro di Giorgio Gaslini, Lee Konitz, Carlo Boccadoro, Ludovico Einaudi, Antonio Ballista, Ray Charles, Barry White, Franco Battiato e Milva.

Vi ricordiamo che il ParmaJazz Frontiere Festival (17 settembre - 6 novembre) torna quest’anno con la sua XXVII edizione, appuntamento annuale con la frontiera dei suoni e le proposte elaborate dal direttore artistico Roberto Bonati. Fra il 17 Settembre e il 6 Novembre la città di Parma e i suoi luoghi quali Casa della Musica, Complesso Monumentale della Pilotta-Teatro Farnese e Voltoni del Guazzatoio, Ridotto del Teatro Regio, Abbazia Di Valserena-CSAC, Ape Parma Museo, Lenz Fondazione, Dallara Academy, Associazione Remo Gaibazzi, verranno attraversati dalle suggestioni di un mix calibrato tra grandi ospiti, nuove scoperte e produzioni del Festival. Centrali in questa edizione, che porta il titolo di Movimenti, declinazione all’occidente.

INFO E PRENOTAZIONI

Ingresso: Intero € 15,00 / Ridotto € 5,00