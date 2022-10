Torna ParmaJazz The Critters Sound

Il prossimo weekend di ParmaJazz Frontiere Festival si aprirà venerdì 14 ottobre (ore 20:30) con Jan Voxel Digital Art & Luca Perciballi - elettronica, composizione e sound design - in The critters sound - in collaborazione con Lenz Fondazione: fra musica, installazioni multimediali e recitazione elettronica connetteranno la loro creatività i performer Lorenzo Belardinelli - fisico teorico ed informatico - e Lidia Zanelli - performer, danzatrice e scenografa -, Cinzia Pietribiasi, regista, attrice, performer e digital artist, formatrice ed esperta in empowerment & wellbeing, Lorenzo Belardinelli, fisico teorico e informatico, Lidia Zanelli, performer, danzatrice e scenografa.

L’evento verrà replicato sabato 15 ottobre.

Come mostrare l’invisibile nell’aria? Che aspetto hanno, con che voce ci parlano le polveri sottili, gli abitanti fossili dell’aria, i mostriciattoli-fantasmi dell’antropocene giunti dalle ere passate ad infestare il nostro presente? Che suono ha l’incessante dialogo, depositato su un vetrino da microscopio, fra insetti licheni microplastiche polline particolato uova, microviventi-ora e microviventi-allora, rimessi improvvisamente in compresenza dalla nostra “era fossile”, dal nostro fervore estrattivista? Come immaginare un bestiario dell’Antropocene?

A tutte queste domanda cercheranno di dare una risposta gli spazi di Lenz Teatro, che diventeranno una nuova “stanza dei Critters”, un laboratorio di immaginazioni in cui costruire percorsi di incontro/compresenza/germinazione con il corpus di immagini degli abitanti invisibili dell’aria, stratificati su vetrini da microscopio, fotografati e catalogati con amorevole cura da Jan Voxel. Un dialogo multidisciplinare ed aperto alle ibridazioni più varie.

Un dialogo che immaginiamo multidisciplinare ed aperto alle ibridazioni più varie, e che inizia con The Critters sound, tappa di “Parma Jazz Frontiere” 2022. Un musicista jazz, Luca Perciballi, compositore ed improvvisatore, al lavoro sul corpus di materiali visivi e sonori raccolti da Jan Voxel durante il progetto The Critters Room. Geografie fantastiche disegnate dalla musica, immaginazioni di mondi a scale spaziali e temporali incommensurabili.

Il progetto prosegue con The Critters Symposium, nell’ambito di BESTIARIO | Femminile Animale, 12 AZIONI | PARENTELE, rivisitazione dello storico festival Natura Dèi Teatri di Lenz Fondazione, dal 26 al 28 Ottobre alle ore 20:30 a Lenz Fondazione.

The Critters Sound - the Critters Symposium: un percorso di parentele per immaginare, per sperare, insieme.

Un laboratorio multidisciplinare, che prevederà momenti performativi e momenti di riflessione teorica, che si aprirà a scienziatə, filosofə, performer, studentə, con l’obiettivo di costruire un coro di parole in dialogo con l’universo visuale dei Critters; un flusso di riflessioni poetiche a partire da un corpus testuale legato ai temi dell’Antropocene.

Il collettivo si mette in collaborazione con il musicista Luca Perciballi, compositore ed improvvisatore attivo sulla scena europea, per lavorare sul corpus di materiali visivi e sonori raccolti da Jan Voxel durante il progetto “The Critters Room”. Geografie fantastiche disegnate dalla musica, immaginazioni di mondi a scale spaziali e temporali incommensurabili creeranno un'installazione performativa di grande suggestione, tra field recordings e musica composta, tra suoni elettronici e concreti. La parte musicale e quella performativa partiranno dalle stesse premesse di catalogazione e indagine di un archivio di materiali: differenti nel contenuto ma metodologicamente affini. Lo spettacolo prenderà il via dall’intersezione fra esplorazioni di archivi minuziosamente catalogati e raccolti con la perizia di un esercizio spirituale.

Vi ricordiamo che il ParmaJazz Frontiere Festival (17 settembre - 6 novembre) torna quest’anno con la sua XXVII edizione, appuntamento annuale con la frontiera dei suoni e le proposte elaborate dal direttore artistico Roberto Bonati. Fra il 17 Settembre e il 6 Novembre la città di Parma e i suoi luoghi quali Casa della Musica, Complesso Monumentale della Pilotta-Teatro Farnese e Voltoni del Guazzatoio, Ridotto del Teatro Regio, Abbazia Di Valserena-CSAC, Ape Parma Museo, Lenz Fondazione, Dallara Academy, Associazione Remo Gaibazzi, verranno attraversati dalle suggestioni di un mix calibrato tra grandi ospiti, nuove scoperte e produzioni del Festival. Centrali in questa edizione, che porta il titolo di Movimenti, declinazione all’occidente.