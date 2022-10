Giuseppe Morici presenta domani (mercoledì) il suo ultimo libro “Leader ma non troppo”

Giuseppe Morici presenta domani (mercoledì) alle 18 alla Fletrinelli di via Farini il suo ultimo libro “Leader ma non troppo. Arte e fatica di guidare un'azienda” (Feltrinelli Editore).

Dialoga con l'autore Claudio Rinaldi, direttore della Gazzetta di Parma.

La vera leadership è quella che ne genera altra. È l’arte di scomparire: creare lo spazio per il talento altrui significa sapersi rendere non indispensabili.

Esistono tanti libri che parlano di leadership, ma trovare la definizione di un concetto così enorme e spesso abusato è difficile. Giuseppe Morici ha visto dall’interno tante grandi aziende e con la leadership ha fatto i conti da ogni prospettiva. Con l’esperienza ha capito una cosa: essere leader significa sapersi rendere non indispensabile. Un buon capo intercetta i talenti acerbi e crea le condizioni migliori affinché le capacità altrui possano maturare e svilupparsi. Ecco perché la leadership, in fondo, è l’arte di scomparire. Nel saper occupare la scena nella giusta misura però non c’è nulla di facile: per questo, come tutte le arti, anche questa richiede ingegno, tecnica, pratica e tanta fatica.

Dopo il successo di Fare marketing rimanendo brave persone e Fare i manager rimanendo brave persone, questo libro affronta il livello più alto della vita aziendale ed esplora il territorio della leadership, del ruolo del capo-azienda: meglio leader che sappiano fare o leader che sappiano delegare? Capi carismatici oppure operativi? Meglio la strategia o l’esecuzione? Come combinare la gestione del presente con il disegno del futuro? Sono più importanti la diversità e l’inclusione oppure l’omogeneità dei valori e di una certa idea del mondo? Con il suo consueto taglio umanistico e la sua visione integrale e ostinatamente non tecnica delle cose, Morici indaga le relazioni tra leader, obiettivi e comunità, arrivando alla conclusione che il dovere del leader, forse, è quello di occuparsi di ciò che non c’è, lasciando agli altri la gestione di tutto il resto e assicurando così un futuro all’azienda. E non solo.

Dall'introduzione

<<Forse, la mia generazione non ha perso del tutto la possibilità di incidere sulla realtà e cambiarla. Negli ultimi anni si è fatta sempre più forte la spinta al cambiamento lungo una serie di direttrici positive, dalla sostenibilità ambientale alla responsabilità sociale, dall’inclusione della diversità all’autenticità della leadership. D’altra parte, non posso rinunciare a trovare un senso a tutto ciò che mi è accaduto, perché, come dice Jorge Luis Borges, “un uomo gradatamente si identifica con la forma del proprio destino”. In ogni caso, mentre in passato ero convinto che saremmo stati solo dei traghettatori dalla sponda della generazione che aveva creato i problemi a quella di chi li avrebbe risolti, ora credo che ci sia ancora il tempo perché anche noi possiamo cambiare qualcosa, prima di passare il testimone. Cerchiamo di non sprecarlo.>>

L’AUTORE

Giuseppe Morici è un manager. Ha lavorato nel marketing, nella consulenza e poi come direttore generale e amministratore delegato in diverse aziende, tra cui Procter & Gamble, Monitor, Barilla e Bolton, di cui oggi è Group Chief Executive Officer.Per Feltrinelli ha pubblicato Fare marketing rimanendo brave persone. Etica e poetica del mestiere più discusso del mondo (2014) e Fare i manager rimanendo brave persone. Istruzioni per evitare la fine del mondo (e delle aziende) (2018). È sposato, ha tre figli, vive tra Milano e Narni, in Umbria