Guido Maria Grillo in concerto

Venerdì 28 ottobre Guido Maria Grillo sarà in concerto, accompagnato da Dario Caradente al flauto, al Borgo Santa Brigida 5/A.

Guido Maria Grillo è nato a Salerno e ha vissuto nella casa della famiglia materna, imparentata con Totò, dove ha respirato arte e cultura mediterranea fin da bambino. Si è laureato in filosofia con la tesi “Lotta politica e sentimento religioso ne La buona novella di Fabrizio De André”. È musicista, cantautore, autore per il teatro e scrittore; dal 2009 ad oggi ha pubblicato tre album e tre EP e ha collaborato con Levante, Musica Nuda, Cristiano Godano, Paolo Benvegnù e aperto i concerti di Rufus Wainwright, Anna Calvi, Avion Travel, Marlene Kuntz, Paolo Jannacci, Niccolò Fabi, Levante. Con quest’ultima, nel 2016 ha duettato nella canzone “Salsedine”. Nel 2022 ha pubblicato “Anema lesa”, prosecuzione del lavoro di ricerca delle proprie radici mediterranee iniziato nel 2021 con “Anema”.

Per l’artista campano, da tempo residente a Parma, questo è un periodo intenso: il 31 ottobre sarà anche al Teatro Storchi di Modena nella finale del Premio Pierangelo Bertoli con altri 8 finalisti (sul oltre 350 iscritti) prima di proseguire per una tournée che lo porterà in giro per l’Italia.

L’evento è patrocinato dal Comune di Parma e l’ingresso ha un costo di 5 €.

Per prenotazioni scrivere a info santabrigida5a@gmail.com