ParmaJazz presenta Un suono vivo: guida all’ascolto a cura di Luca Perciballi

Prima delle tradizionali Guide all’ascolto organizzate a cura di Luca Perciballi all’interno del ParmaJazz Frontiere Festival giovedì 27 ottobre, alle ore 18:00 presso l’Associazione Remo Gaibazzi, in programma Un suono vivo (Ingresso libero) dedicata alla costruzione del suono nel jazz.



La prima delle guide all’ascolto di questa edizione prende le sue mosse dal concetto di come il jazz, le musiche di improvvisazione e, più in generale, tutte le musiche audiotattili abbiano come elemento formale primario la costruzione di un suono. Il solista di jazz è infatti prima di tutto riconoscibile dal timbro personale che porta, una condizione essenziale per poter essere considerato un artista maturo. Partendo da questo assunto, la guida all’ascolto vuole allargare il campo di ricerca a tutte quelle esperienze degli ultimi 100 anni che hanno incentrato il loro essere sul timbro e la sua personalizzazione: lo spettralismo nella musica contemporanea, le culture popolari di strada degli ultimi 30 anni e certe esperienze elettroacustiche a cavallo fra composizione ed improvvisazione tipiche della contemporaneità.



Chitarrista, compositore e didatta, Luca Perciballi si forma in Italia e in Olanda tra il Conservatorio A. Boito di Parma, il CODARTS di Rotterdam e il Conservatorio di Milano. La passione per l'improvvisazione l'ha spinto a sviluppare un approfondito lavoro sulla forma e sulla ricerca di nuove sonorità e tecniche strumentali, grazie anche all'utilizzo esteso dell'elettronica. Influenzato dagli studi di composizione, ha cercato da sempre, con la sua personale visione, di creare una fusione tra due mondi: il rigore della scrittura e la pratica improvvisativa.

Si è esibito con importanti artisti della scena italiana ed internazionale come Roberto Bonati, Marc Ducret, Sarp Maden, Enrico Intra, Mauro Ottolini, ed è membro stabile di organici quali Ivan Valentini Rust and Blue e Kind of Mosh e leader del trio Slanting Dots. Nel corso degli anni ha sviluppato una relazione personale e professionale con Lawrence Douglas Butch Morris, ideatore del metodo Conduction, con il quale ha avviato una collaborazione come performer e assistente. Il suo lavoro come conductor continua ancora adesso, insieme alla Fragile Orchestra. Attento e sensibile alla fusione multidisciplinare, ha lavorato con teatro, poesia e arti visive. In particolare ha creato, a partire dal 2011, un duo con l'artista visivo Mattia Scappini, Fragile. La loro collaborazione ha dato alla luce, nel 2016, a Birth of a square. Ha partecipato a numerosi Festival, riconosciuti nazionalmente per la loro rilevanza. In qualità di compositore presta la sua opera per la sonorizzazione di lungometraggi, pubblicità e installazioni di arte contemporanea. Luca Perciballi é il vincitore di importanti premi, come il Premio Italian Young Jazz Graffiti (nuovi solisti del jazz Italiano) nel 2012 e, nel 2016, della seconda edizione del Premio Internazionale Giorgio Gaslini.

ParmaJazz Frontiere Festival, giunto quest’anno alla sua XXVII edizione, è l’appuntamento annuale con la frontiera dei suoni e le proposte elaborate dal direttore artistico Roberto Bonati. Fra il 17 Settembre e il 6 Novembre la città di Parma e i suoi luoghi quali Casa della Musica, Complesso Monumentale della Pilotta-Teatro Farnese e Voltoni del Guazzatoio, Ridotto del Teatro Regio, Abbazia Di Valserena-CSAC, Ape Parma Museo, Lenz Fondazione, Dallara Academy, Associazione Remo Gaibazzi, verranno attraversati dalle suggestioni di un mix calibrato tra grandi ospiti, nuove scoperte e produzioni del Festival. Centrali in questa edizione, che porta il titolo di Movimenti, declinazione all’occidente.