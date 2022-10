29 Ottobre ore 18.30 e ore 21 30 Ottobre ore 16.00 e ore 18.30 31 Ottobre ore 21 1 Novembre ore 16.00 e ore 18.30

Appuntamento da brivido al Teatro Pompeo Piazza di Fontanellato per il week end di Halloween, con Tutto ha un limite! Piccoli omicidi a teatro.

Tratto da Delitti esemplari di Max Aub Tutto ha un limite è un’esperienza, un susseguirsi di confessioni di uomini e donne che per futili motivi sono stati spinti all’azione ultima, cioè quella di uccidere. Le confessioni intime di questi crimini, interpretate da Adriano Engelbrecht, Sandra Soncini, Franca Tragni e Carlo Ferrari, che ha ideato e diretto lo spettacolo, prendono vita in un percorso itinerante all’interno dello spazio del Teatro di Fontanellato, negli spazi più reconditi e sconosciuti. Tutto ha un limite! è l’ascolto silenzioso dell’assurdità di immaginari assassini rei-confessi che hanno in sé una verità visionaria e provocatoria, una serie di assassinii per futili motivi... sopprimere una paziente che non si decideva a guarire o la domestica che non taceva mai, chi rovina il bell’abito chiaro con una sigaretta o insiste troppo nell’offrire riso all’ospite, un giocatore di scacchi troppo bravo o il figlio che tenacemente si rifiutava di mangiare quelle frattaglie così ben cucinate...

A condurre gli spettatori in questo ironico e macabro percorso è Erika Borella, nella doppia veste di tecnico e guida.

L’appuntamento, per un numero limitato di persone, avrà luogo sabato 29 ottobre alle ore 18.30 e alle 21, domenica 30 ottobre alle 16 e alle 18.30, lunedì 31 ottobre alle ore 21 e martedì 1 novembre alle ore 16 e alle 18.30. Per informazioni e prenotazioni teatrofontanellato@gmail.com, Tel. 3274089399 www.teatrofontanellato.it