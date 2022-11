Grigio Piombo Lenz per Pier Paolo Pasolini alla Galleria San Ludovico

Dal 2 al 5 novembre alla Galleria San Ludovico di Parma, Maria Federica Maestri e Francesco Pititto curano la nuova creazione installativa, performativa, musicale e visuale GRIGIO PIOMBO per Pier Paolo Pasolini, con musiche originali di Andrea Azzali e interprete Valentina Barbarini. L’opera, in collaborazione con l'Associazione Segnali di Vita_ Il Rumore del Lutto, apre l’edizione 2.0 dello storico festival Natura Dèi Teatri. Il 5 novembre il seminario PIER PAOLO PASOLINI_INFLUENZE E TENTACOLI vedrà studiose e studiosi dell’opera plurale di Pasolini in dialogo con il pubblico.

GRIGIO PIOMBO

Installazione visuale, sonora, performativa tratta da Aeneis in Italia

Emanazioni da Virgilio, Pier Paolo Pasolini, Marchese de Sade

Drammaturgia, imagoturgia_Francesco Pititto

Installazione, composizione, costumi_Maria Federica Maestri

Musica e live electronics_Andrea Azzali

Interprete_Valentina Barbarini

Produzione Lenz Fondazione_Festival Natura Dèi Teatri



In collaborazione con Associazione Segnali di Vita_Il Rumore del Lutto_ prima rassegna italiana di Death Education



PROGRAMMA

2-5 Novembre 2022 ore 20.30

GRIGIO PIOMBO < LPPP Performance + Live electronics



2-4 Novembre 2022 orario 17:30 -19:30

GRIGIO PIOMBO < LPPP Installazione video



5 Novembre 16.30_19.30

INFLUENZE E TENTACOLI < LPPP < LENZ PER PIERPAOLO PASOLINI

Seminario con Sara Martin, Stefano Casi, Andrea Gibellini, Cristina Frescura



Galleria San Ludovico, Borgo del Parmigianino 2 a Parma