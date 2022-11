Appennino piacentino monti Aserei

Questo itinerario si snoda su dei sentieri CAI in partenza da Mareto, località a 979 metri sul livello del mare, nel territorio comunale di Farini in Alta Val Nure.

Mareto è il punto di partenza ideale per un’escursione al Monte Aserei, il grande spartiacque tra Trebbia e Nure. Si lascia l’auto appena dopo l’abitato di Mareto, nel parcheggio posto al limite della strada asfaltata. Si segue il sentiero CAI 027 direzione Ovest, fino a raggiungere la località Fontanone a mt. 1179.

Si risale in pendio prativo, e giunti su una strada sterrata la si percorre, incrociando e trascurando il segnavia 001 (che porta a sinistra a Ciregna, Passo del Mercatello, e a destra ai Passi Cappelletta e del Cerro). Dopo un ponticello su un canale, si lascia la carrareccia per salire a sinistra un fianco erboso.

Si segue una linea costituita da alberi (segni bianco-rossi sui tronchi), mantenendo il lato destro dell'avvallamento e la direzione ovest, per inoltrarsi poi con tracce di sentiero, in un boschetto. Giunti a Cima Liscaro si tiene ora a sud il sentiero

151, proveniente dal Passo S. Barbara e, attraversati gli ultimi pascoli, passando per una pineta che caratterizza la sommità del Monte Aserei in mezz’ora si arriva in vetta. Il rientro si effettua lungo la recinzione sul crinale, verso sud-est, fino ad incontrare, a quota 1308 mt. il sentiero 001.

Si prende a sinistra indirizzati a nord, lungo il tratturo ben marcato, si scende dolcemente fra prati e boschetti di castagni e noccioli fino al Fontanone. Poco dopo incrociamo il sentiero degli Abati e lo seguiamo sino alla località Micelli. Infine con un tratto di strada asfaltate e poi sterrata ritorniamo a Mareto.

