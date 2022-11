Caro Babbo Natale...

I bambini e le bambine del Comune di Montechiarugolo, dall’8 al 30 novembre, potranno scrivere la loro letterina a Babbo Natale e imbucarla direttamente nelle speciali cassette postali che saranno installate:

a Montechiarugolo in Piazza Rivasi

a Basilicagoiano presso l'IC Barilli

a Monticelli Terme Presso il Centro Polivalente

a Basilicanova presso la Scuola "Silvia Ruotolo"

a Tortiano presso il Circolo Arci



Tutte le letterine imbucate entro il 30 novembre saranno recapitate direttamente alla Segreteria ufficiale di Babbo Natale presso l’ufficio postale di Libourne, il comune francese con il quale il nostro Comune è in contatto per la stipula di un Patto di Amicizia.

Nel weekend dal 2 al 4 Dicembre infatti il Sindaco Daniele Friggeri, accompagnato da una delegazione di Amministratori comunali, sarà a Libourne per la prima firma ufficiale del Patto di Amicizia. In quell’occasione porterà personalmente all’Ufficio Postale di Babbo Natale tutte le letterine che i bambini e le bambine di Montechiarugolo avranno imbucato nelle apposite cassettine postali entro il 30 novembre.

Il Comune di Libourne ospita la segreteria ufficiale di Babbo Natale da quando, nel 1967, è divenuto sede dell’unico ufficio postale abilitato ad aprire e rispondere gratuitamente alle lettere indirizzate a Babbo Natale. Ogni anno sono più di 1 milione le letterine ricevute, provenienti da più di 120 nazioni diverse.

Per questo motivo ogni anno Libourne, in occasione delle festività natalizie, ospita un ricco programma di iniziative ed ha intrapreso un percorso di collaborazione economica, culturale e turiistica con Rovaniemi, la capitale della Lapponia che nel 2010 è stata ufficialmente riconosciuta come città natale di Babbo Natale.

Quindi, bambine e bambini, scrivete la vostra letterina Babbo Natale indicando nome, cognome e indirizzo: in questo modo potrete ricevere la risposta di Babbo Natale!

Sulla busta ricordate di indicare l’indirizzo esatto:

Gent. Mo Babbo Natale

Via delle stelle cadenti nel cielo

33500 Libourne – Francia

Non occorre affrancare la letterina, ma ricordatevi di metterla in una delle speciali cassette postali entro il 30 novembre prossimo!