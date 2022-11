Commedia a sostegno di Anmic nel teatro del Convitto Maria Luigia

Una commedia brillante in due atti, un gioiello di teatro, come quello del Convitto nazionale Maria Luigia (Borgo Lalatta 14), un unico obiettivo: trascorrere un paio d’ore d’allegria, ritrovando un senso di comunità per fare del bene. Infatti è attesa a Parma, per domenica 13 novembre, con inizio spettacolo alle ore 15.30, la compagnia teatrale amatoriale “L’Intesa” di Cassano d’Adda (Milano), che da 28 anni si esibisce in varie città. Domenica sarà a Parma, con “50… e innamorata!” per sostenere i progetti di inclusione sociale per le persone con disabilità di Anmic (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), a cui andrà l’intero ricavato dell’iniziativa. Per questo motivo si fa appello ai cittadini di Parma di partecipare numerosi.

La commedia, in due atti, è la rivisitazione di una commedia di Peppino De Filippo (non sarà recitata in dialetto napoletano, per una miglior comprensione) e narra la storia di un capofamiglia che, rimasto vedovo, vede pian piano le figlie accasarsi e vorrebbe che lo stesso destino fosse riservato anche alla sorella, che da tempo ha deciso di vivergli accanto. Tra equivoci e incomprensioni sul palco, sarà un pomeriggio di divertimento e solidarietà.

Lo spettacolo sarà aperto da un breve prologo tutto parmigiano, che vedrà protagonisti Cristina Cabassa, che racconterà alcune curiosità sulla storia del Convitto Nazionale Maria Luigia, ed Enrico Maletti, che reciterà la poesia dialettale di Renzo Pezzani “I dan l’Otello”.

L'associazione ringrazia l’associazione “Amici del Maria Luigia” per il supporto organizzativo e aver reso possibile l’utilizzo dello storico teatro.

Si consiglia di prenotare i biglietti (offerta 10 euro) al numero 349 8081626 (Barbara).