Traversetolo: torna la Fiera di San Martino

Traversetolo si appresta a celebrare il suo santo patrono, San Martino, nella tradizionale Fiera di Novembre. Sarà una festa lunga quattro giorni, dal 10 al 14 novembre, con tanti eventi proposti dal Comune con la collaborazione di realtà del territorio: dal lune park al mercatone della domenica, all’apericena con il paese gemellato Majano. Non mancheranno le proposte culturali, tra cui l’inaugurazione del nuovo ingresso e dei due nuovi portali su piazza Fanfulla del museo Renato Brozzi. E ci saranno stand enogastronomici e spazi del volontariato.

Giovedì 10 si inizierà con le attrazioni del Luna park, che resterà allestito in piazzale degli Alpini fino a lunedì 14 e che, nel giorno inaugurale e in quello di chiusura, metterà a disposizione le giostre a 1 euro.

Venerdì 11, festa del patrono, alle ore 11, si svolgerà la tradizionale celebrazione del Pane di San Martino nella chiesa omonima: durante la santa messa sarà benedetto e distribuito il pane di San Martino.

Sabato 12 da segnalare, in particolare, alle ore 16.30, l’inaugurazione del nuovo ingresso e dei due nuovi portali su piazza Fanfulla del museo Renato Brozzi e alle ore 19.30 l’apericena a base di prodotti friulani offerta a tutti coloro che vorrnno intervenire dalla Pro Majano, del paese in provincia di Udine gemellato con Traversetolo, per ringraziare i traversetolesei della cittadinanza onoraria concessa al Comitato di gemellaggio.

Domenica 13 il mercatone terrà i suoi banchi allestiti per tutta la giornata.

Sia sabato 12 che domenica 13 dalle ore 9 alle 19 in piazza Garibaldi “Pesca di Beneficenza” dell’associazione Tutti per mano.

Ci saranno poi le proposte culturali a cura della Biblioteca comunale e del museo Renato Brozzi.

Con “Librinfesta” la Biblioteca, che sarà aperta per tutto il giorno sia sabato 12 che domenica 13, proporrà, negli spazi della corte civica, esposizioni di librerie, editori e associazioni, una mostra di libri antichi, letture per bambini e bambine con esercitazioni su suoni e musica.

Sabato 12 alle ore 17 nell’ambito del progetto “Come nasce la musica” della Fondazione La Toscanini si terrà il laboratorio interattivo di lettura ad alta voce per bambini/e e famiglie “L’aria per il soffiare (strumenti a fiato)” a cura di Marco Fragnelli e Karin Rossi (Collettivo Lynus).