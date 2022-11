Il centenario del Monumento ai Caduti

Coenzo Il Circolo Anspi «Enzo Soncini», nell'ambito della parrocchia di San Siro in Coenzo, nella ricorrenza del 100esimo anniversario dell'inaugurazione del suo monumento ai caduti, ha celebrato l'evento con la pubblicazione di un fascicolo di memorie e domani ha organizzato una solenne cerimonia. L’inizio sarà alle 14,30 con il corteo per le vie del paese partendo dalla casa per anziani Villa Amadei. Alle 14,45 seguirà la commemorazione dei caduti con l’alzabandiera e l’appello e alle 15 verrà celebrata la messa al campo (in chiesa in caso di maltempo). Alle 15,30 verrà presentato il fascicolo «100° - Inaugurazione monumento ai Caduti 1922 — 2022»: sarà relatore Andrea Cattabiani e nell’occasione si esibirà il coro Alpino del Monte Orsaro di Parma. I soci del circolo tengono a ricordare, oltre ai caduti, gli artefici di questa idea che hanno avuto nel dicembre del 1919: i giovani cattolici di allora, che partirono spinti da quella volontà e da quell'entusiasmo che li ha contraddistinti e portarono a termine il loro progetto lavorando con non lievi sacrifici, considerando la loro condizione. «Coenzo non poteva essere secondo a un’idea di tanta gentilezza patria – ha aggiunto il presidente del circolo Anspi “Enzo Soncini” Giovanni Calegari” –. Per finanziare la costruzione del monumento si inventarono la filodrammatica e siccome a Coenzo non sarebbe stato possibile riunire la somma necessaria, si recarono anche nei paesi limitrofi: Sorbolo, Lentigione, Frassinara, Enzano, Ravadese, Mezzano Inferiore e Superiore. La volontà e l'entusiasmo di questi ragazzi, supportati e guidati da un grande parroco, Don Michele Silvani, sia una indicazione ed esempio per tutti noi».