"Laboratorio di Harry Potter" al castello di Tabiano

A lezione di magia con il maghetto più famoso di sempre. Domenica 20 novembre al castello di Tabiano va in scena “La magia di Harry Potter” con laboratori didattici per bambini.

L'appuntamento sarà dedicato alla creazione del famoso boccino d’oro. Originariamente il Boccino d’Oro, che veniva catturato durante le partite di Quidditch, era un uccello piccolo e velocissimo. Questo animale in via d’estinzione venne sostituito dal boccino, palla incantata dorata di ali. Immancabile nel nostro Kit il Boccino di Harry Potter che realizzeremo con una piccola pallina in polistirolo e tanto colore dorato .. alla fine le ali per farlo volare…

Sarà compreso nel prezzo uno snack dolce per i partecipanti al laboratorio, bibite escluse.

Il laboratorio inizierà alle 15.30 e sono previste le visite guidate al castello alle 10.30 - 11.30 - 14.30 e 15.30.

Biglietti:

Adulti - laboratorio e visita 25 euro

Bambini fino ai 12 anni - laboratorio e visita 24 euro

Solo laboratorio - bambini e adulti 20 euro

Adulti solo visita guidata 10 euro

Bambini solo visita guidata 9 euro

I bambini al di sotto dei 7 anni potranno partecipare accompagnati da un genitore.



Prenotazioni: www.castelloditabiano.com/calendar

info: info@castelloditabiano.com