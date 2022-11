Davide Shorty al Fuori Orario

Reduce dal concerto del 7 novembre nel prestigioso The Bowery Electric di New York, Davide Shorty salirà venerdì 18 sul palco del Fuori Orario di Taneto di Gattatico. Rapper, cantautore e producer originario di Palermo, Davide Shorty fa convivere la sua inconfondibile voce soul sonorità e melodie contaminate dal jazz con il ritmo, le metriche e l’energia del rap.

Dopo varie esperienze nella scena hip hop siciliana, nel 2010 si trasferisce a Londra dove fonda i Retrospective For Love con cui suonerà in tutto il Regno Unito ed in Europa. Nel 2015 arriva terzo alla nona edizione di X Factor e nel 2017 pubblica il suo primo album ufficiale, “Straniero”, che vanta le prestigiose collaborazioni con Daniele Silvestri e Tormento dei Sottotono. Nel corso della sua carriera ha condiviso il palco con artisti internazionali del calibro di Robert Glasper, Jordan Rakei, Bilal e Mr. Jukes (Bombay Bicycle Club). Dopo due album pubblicati coi Funk Shui Project e aver cantato in “Tempi modesti” di Daniele Silvestri, nel 2021 partecipa alla 71ª edizione del Festival di Sanremo, categoria “Nuove Proposte”, con il brano “Regina”. Arriva secondo, ma la proposta musicale è così interessante che vince il “Premio della Sala Stampa Lucio Dalla”, il “Premio Enzo Jannacci Nuovo Imaie 2021” e il “Premio Lunezia per Sanremo 2021” per il valore musical-letterario. Alla fine sarà l’artista più premiato di quella edizione festival. Segue l’uscita del suo secondo album da solista, “Fusion.”, che anche durante la pandemia lo porta ad esibirsi sui palchi di tutta Italia.

Prima di lui, due talenti emergenti usciti dalla collaborazione tra le etichette Trasporti Eccezionali e Django Music: Santi e Delga.

Filippo Santi, in arte Santi, è un cantautore bolognese classe 2002. Inizia il percorso musicale all’età di 11 anni partendo dai concerti in diversi festival nel bolognese. Si diploma al Liceo musicale Lucio Dalla e ufficializza il percorso musicale da solista con le canzoni “Bonsai” e “Morrison”, prodotte da Frenetik & Orange. Nell’estate 2021 apre le date a Torino e a Bologna di Emma Marrone. Dopo il percorso di formazione presso l’Accademia di Parma, dove è stato seguito da Ballo, bassista dei Lunapop e ora di Cesare Cremonini, nell’estate del 2022 ha pubblicato l’album “Estranei”.

Antonio Michelangelo Delgaudio, in arte Delga, bolognese, classe '99, è il nuovo nome della scena musicale del capoluogo emiliano. Si avvicina alla cultura hip hop e inizia a scrivere le sue prime canzoni che tracciano la strada verso il nuovo stile di Delga, un fresco meltin’ pot fra rap, indie, pop e canzone d’autore. Il 14 giugno è uscito l’album “Super Fluo”, prodotto da Trasporti Eccezionali e Django Music.

Aftershow con Beat&Style djset. Ingresso 10 euro