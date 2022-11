Traversetolo: "Libri a Corte", Giorgio Montanari presenta i suoi libri

Ultimo appuntamento per la rassegna “Libri a Corte. Incontri letterari 2022”, le presentazioni di libri di autori e autrici locali nella cornice del centro civico. Sabato 19 novembre alle 17, in Corte Agresti, l’autore parmigiano Giorgio Montanari presenterà il romanzo “Grand Hotel dei ricordi” e la raccolta di poesie “Abituarsi all’invisibile” in attesa dell’uscita dell’ultimo libro. Modera l’incontro Marianna Salerno. Intermezzi musicali di Luca Milazzo.

Giorgio Montanari (1982) è nato a Parma, dove vive e lavora come impiegato commerciale. Ha pubblicato le sillogi Finzioni di Poesia (2018), Nella Purezza (2019), Abituarsi all’invisibile (2022) e le plaquette illustrate Impressioni Francesi (2021) e Di tutt’altra pasta (2022). Il grand hotel dei ricordi è il suo primo romanzo.

L’ingresso è libero. Info: 0521 344583 biblioteca@comune.traversetolo.pr.it

La rassegna ha visto la partecipazione di autrici e autori locali come Daniele Marchesini, Mariangela Pasciuti, Paola Brighenti, Daniele Castellari, Paola Cadonici, Francesca Tamani e Francesco Gallina.