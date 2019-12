L'agenda delle feste 2019

Le vacanze di Natale si avvicinano e con esse sono in arrivo sconti e promozioni speciali. Di seguito, una lista di negozi ed attività che vi aspettano durante il periodo natalizio con tante novità e imperdibili occasioni. Troverete indicate anche le date di apertura e chiusura.

ABBIGLIAMENTO

PIPPO ABBIGLIAMENTO: Negozio storico di abbigliamento uomo e donna sito a Fidenza in via XX Settembre 39 Tel. 0524.525970. Taglie trattate dalla 42 alla 84. Marche in vendita GEOX, Carla Ferroni, Chiara D'alba, Istinti, Eris, Navigare ,Luigi Morini, Holiday, Jupiter, S4 e tante altre. Tipologia di abbigliamento classico e casual, giacche giacconi pantaloni jeans maglioni tute da ginnastica felpe e accessori. Facilmente raggiungibile e con un comodo parcheggio,vi aspettiamo nel mese di dicembre tutti i giorni compreso il giovedì pomeriggio e la domenica. La mattina dalle ore 8.00 alle 12.30, il pomeriggio dalle ore 15.15 alle 19.15.

ABBIGLIAMENTO MOTO BICI

MOTOSHOP – YAMAHA – ASKOL – HAIBIKE - RAYMON Dicembre: aperti anche le Domeniche 8/15/22. Vi offriamo tantissime idee regalo a prezzi scontatissimi!!! Abbigliamento Yamaha, caschi Shark e accessori moto. Accessori bici: XLC, Alpina, Gist, Limar, Bike Parts. Nuova gamma moto e scooter Yamaha 2020, da 50cc a 1300cc, con 5 anni di Garanzia ed Europe Assistance. Fino a 31/12/2019 Finanziamenti a Tasso 0% Taeg 2,77 a 36 mesi. Vieni a Provare la nuova T Max 560 e il Tenere 700 di Yamaha!! Disponiamo delle E-bike a pedalata assistita Haibike e Raymon 2020 (modelli 2019 in Promozione con forti sconti) con motori Yamaha, Bosch e Flyon da 120 Nm di copia e batteria da 630 Wh tutte con 24 mesi di garanzia. Disponiamo di oltre 100 Usati Garantiti tra Moto, Scooter, con finanziamenti fino a 60 rate. Siamo a Parma in Via Sonnino 39/A www.motoshopyamaha.com

APPARECCHI ACUSTICI

MAICO PROGETTO UDIRE Più ci conosci, più ti innamori! Con Marvel di Phonak è amore al primo suono! Parma - Via B. Schreiber, 15/E - Tel. 0521.708091 Parma - Via Traversetolo, 20/C - Tel. 0521.488047 Langhirano - P.zza Garibaldi, 2 - Tel. 0521.861140 Traversetolo - Via IV Novembre, 93 - Tel. 0521842904 Colorno - P.zza Garibaldi, 1 - Tel. 0521.708091. Progetto Udire augura a tutti un lieto e felice anno nuovo.

CARROZZERIE

AUTOPARMA CARROZZERIA srl Via Cufra 15/A (Lat. Via Spezia) Parma Tel. 0521.983708 – 338.5762993 carr.autoparma@libero.it www.carrozzeriautoparma.com Auto sostitutiva e soccorso stradale gratuito. Riparazione di tutti i modelli auto. Ritiro e consegna auto a domicilio. Servizio riparazioni rapide. Igienizzazione interno auto. Sostituzione cristalli. Restauro auto d'epoca. Riparazione grandine con levabolle. Ricarica clima. Assistenza legale. Gestione e assistenza su danni assicurativi. Convenzionata e fiduciaria con tutte le compagnie Assicurazioni Ania. Disbrigo pratiche assicurative. Collaborazione con Fiat, Bmw, Range Rover, Hyundai, Volvo, Mitsubishi, Mercedes, Audi e Volkswagen. Ragazzini L. e tutto lo staff della carrozzeria Autoparma augura Buone Feste a tutti!

ESTETISTE

SOLE D'ORIENTE ESTETICA E SOLE Via Vietta 2/b - galleria Conad - San Pancrazio – Parma – Tel. 0521 673923. Epilazione laser permanente, lettini e docce abbronzanti, trattamenti viso e corpo personalizzati con prodotti Diego Dalla Palma, trattamenti lpg endermologie, stimolazione meccanica della pelle per riattivare il metabolismo cellulare, trattamento olistici per un benessere psico-fisico, ricostruzione unghie e smalto semipermanente. Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 20, venerdì dalle 9 alle 19 e sabato dalle 9 alle 18. Chiuso il 31 dicembre, 1 e 2 gennaio.

FOTOGRAFIA

FOTO ELITE Via Emilia Est, 82 (Arco S.Lazzaro) Parma 0521.245357 info@fotoelite.it www.fotoelite.it Orario continuato 9:00-19:00. CANON Advanced Specialist e NIKON Specialist. Articoli fotografici e video, con vastissima disponibilità di accessori. Servizi di Laboratorio con consegna immediata di 300 modelli di Fotocalendari e decine di Idee Regalo e Fotogadget da personalizzare con le tue foto più belle. Fototessere immediate per tutti i tipi di documenti. Corsi di Fotografia, fotoritocco, montaggio video.

POLVERE DI LUCE - FOTOGRAFO: via Gramsci 19/c - 0521659314 - Parma - Aperto tutti i giorni anche alla domenica fino a Natale. Fotogadgets (puzzles, t-shirt, cuscini, tazze, ecc…); vasto assortimento di calendari da appendere, da tavolo e tascabili personalizzati con le tue fotografie; cornici anche in argento generiche e per bambini; fotobiglietti augurali con foto; foto su tela canvas e pannelli in legno con consegna in giornata; ingrandimenti con cornice; fototessere immediate anche a domicilio; album nascite e tanto altro ancora… - www.polverediluce.com - facebook: polvere di luce – fotografo – instagram: polverediluce

GASTRONOMIE E ALIMENTARI

DOLCEPASTA CAVALLO Via Baracca, 3 - Fidenza Tel. 0524.85038 Produzione e vendita diretta prodotti artigianali come: tortelli d'erbetta, di zucca, ai funghi, gnocchi di patate fresche, lasagne. Specialità cappelletti. Dolci caserecci. È gradita la prenotazione. Aperti dal mercoledì al sabato. Apertura straordinaria il 22, 23, 24, 30 e 31 dicembre.

PASTICCERIE

PASTICCERIA SANTA CRISTINA Via XXII Luglio 40/E a Parma Tel. 0521.234335 Vi aspettiamo con il nostro panettone tradizionale artigianale preparato con i migliori ingredienti freschissimi, sempre soffice, di alta qualità al giusto prezzo, anche per un dolce regalo natalizio. Inoltre troverete un ricco assortimento di pasticceria pronta o su ordinazione aperti tutto il mese di dicembre dalle 07 alle 13.15 e dalle 15.45 alle 20

REGALI

ASSOCIAZIONE IL FILODIJUTA: “Emporio di Natale Solidale” in Strada Baganzola 211 a Baganzola. Tutti i giorni fino al 31 dicembre 2019, orario: 9,00-12,30 e 15,00-19,30. Per i vostri regali di Natale solidali: ricami, biancheria per la casa, corredi bagno, artigianato bengalese, decorazioni di Natale, idee regalo solidali, caffè, tisane, infusi, tè, saponi naturali, prodotti biologici equosolidali. 15-16 dicembre: strudel del Trentino! Dal 16 al 22 dicembre in galleria presso Eurotorri Parma. Venite a trovarci per conoscere meglio i nostri progetti!

CENTRO RASOI ELETTRICI: In Via Garibaldi 2/E – Parma – Tel. 0521/289460. Per non arrivare a Natale con un aspetto trascurato, vi aspettiamo nel nostro negozio! Dove potrete trovare tutto il necessario per la cura del corpo. Da noi troverete rasoi elettrici delle migliori marche sul mercato. Inoltre regola barba, taglia capelli professionali per uomo ed epilatori e depilatori per la cura femminile. A vostra disposizione una vasta gamma di forbiceria, specchi ad ingrandimento e torceria. Centro Rasoi fornisce assistenza in garanzia e ricambi per tutti i prodotti venduti. Dall'8 al 24 dicembre siamo aperti tutti i giorni, domenica compresa. La mattina dalle 9,00 alle 12,30 ed il pomeriggio dalle 15,15 alle 19,15.

HOBBY CENTER: Hobby Center, in Via Torelli 1/B a Parma è da sempre fornitore ufficiale di Babbo Natale e Santa Lucia. Da noi trovi modellismo dinamico come trenini e plastici, ma anche auto, aerei ed elicotteri telecomandati delle migliori marche al mondo. A vostra disposizione un vasto assortimento di colori, attrezzatura e materiali per ogni tipo di Hobbistica. Ampia scelta di modellismo statico di alta qualità. Hobby Center garantisce assistenza e ricambistica sui propri prodotti. Inoltre, nel laboratorio, presente all'interno del negozio, si effettuano Corsi di Modellismo statico e Corsi di Areografica, per ragazzi di tutte le età e adulti. Dall'8 Dicembre, siamo aperti tutti i giorni, compresa la domenica! La mattina dalle 9,00 alle 12,30 ed il pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00. Per info e-mail: hobbycenterparma@gmail.com – Phone: 0521/206933

RISTORANTI

CHEF SANTE CORALE VERDI – RISTORANTE V.lo Asdente 9 Parma Tel. 0521.237912 - 0521.208291 ristorazionecoraleverdi@gmail.com. Cucina tipica parmigiana. Venite a provare le nostre specialità: salumi nostrani e torta fritta, cappelletti e pasta fresca, carrello dei bolliti e dolci fatti in casa. Vi aspettiamo per festeggiare il Natale in un'atmosfera familiare. Prenota il veglione di Capodanno, una serata speciale in allegria con la cantante Cinzia. Aperto il primo di gennaio. È richiesta la prenotazione. Auguriamo a tutti Buone Feste!

I DU MATT Ristorante - Via San Leonardo 75 – Parma - Tel. 0521.251407 www.idumatt.it Il ristorante I Du Matt resterà aperto per le tutte le feste di Natale e Capodanno. Tra le ricette della tradizione parmigiana, firmate dallo chef Mariano Chiarelli e i vini scelti dalla sommelier Maura Gigatti, si potrà riscoprire il piacere dello stare insieme in un ambiente moderno ed elegante, dove qualità e cordialità sono gli ingredienti principali. Come sempre si pranza e si cena con i piatti del menù alla carta, da abbinare a un'ampia proposta di etichette di vini autoctoni e grandi maison. Dai salumi artigianali, passando per le paste ripiene e i secondi di carne, fino ai ricchi dolci e il panettone di nostra produzione da I Du Matt si degusta il sapore autentico del nostro territorio. Senza dimenticare le sorprese a base di pesce.

RISTORANTE ROMANI Via dei Ronchi 2 Vicomero(Pr) 0521.314117 www.ristoranteromani.it info@ristoranteromani.it Cucina tipica parmigiana torta fritta con salumi , le nostre paste fatte in casa, secondi del territorio, carne alla griglia e pasticceria di nostra produzione . Fabio vi aspetta per pranzi e cene indimenticabili. Chiuso 24 dicembre aperto 1 gennaio.

RISTORANTI – PIZZERIE

"AL PARCO" RISTORANTE PIZZERIA - Parma - Via Traversetolo 349/A - Tel. 335.8004119 – 0521.643108 e-mail: alparcodimarano@gmail.com www.alparcodimarano.com) Situato in un ampio parco, la nostra cucina tipica offre come specialità della casa: torta fritta e salumi, carne alla griglia e pizza con impasto altamente digeribile e lievitato per 72 ore. Buona musica. Parco giochi per i bambini. Ampio parcheggio. Chiuso lunedì. Aperto tutte le sere: domenica e festivi anche a pranzo. 31 Dicembre cenone di Capodanno: il nostro menù e organizzazione della festa sul sito o su fb.

IL NODO RISTORANTE - PIZZERIA Via Fainardi, 2 - Parma - Tel. 0521.290451 Menù degustazione di pesce a 22€ a persona, compreso il coperto, bevande escluse. Paella al giovedì sera. Sempre aperto. Cene aziendali e cenone di Capodanno con musica. È richiesta la prenotazione. Auguri di Buone Feste a tutti!

"BRACE" RISTORANTE PIZZERIA Via Abbeveratoia 55 – Parma Tel. 0521.981255 La storica Pizzeria Ristorante "La Brace", nell'augurarvi buone feste, accetta prenotazioni per pranzi e cene di auguri. Ampi menù anche a prezzi fissi. Chiuso il lunedì e il 24 e 25 dicembre. Si accettano prenotazioni per la serata di Capodanno con menù alla carta.

TERMOIDRAULICA

FELICI CASA PIU' Via Emilia Est 84/A (Arco San Lazzaro). Tel. 0521/484573 Cell. 328.5331599 Ristrutturazioni bagni e cucine chiavi in mano, sostituzione vasche, messa a norma impianti a gas, sostituzione caldaie e scaldabagni. Pronto intervento idraulico senza pagare la chiamata.