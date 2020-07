Parma d'estate 2020

Siamo ad agosto e l'estate è entrata nel suo momento più caldo, non solo per le temperature da capogiro ma anche per l'arrivo di sconti e promozioni speciali. Di seguito, una lista di negozi ed attività che vi aspettano durante il mese di agosto con tante novità e imperdibili occasioni. Troverete indicate anche le date di apertura e chiusura.

AUTORICAMBI – ACCESSORI

PIZZOLA AUTORICAMBI SRL Via Mons. Ottorino Davighi - Fidenza (PR) (Ex "Pinguino", Loc. San Faustino) Tel. 0524.522355. www.pizzola.it - posta@pizzola.it. Ci siamo trasferiti nella nuova sede con ampio parcheggio sulla Via Emilia, appena fuori Fidenza verso Fiorenzuola. Ricambi meccanici ed elettrici per auto nazionali, estere, fuoristrada, veicoli commerciali, autocarri leggeri, trattori: batterie, lubrificanti, filtri, marmitte, dischi e pastiglie e freni, ecc. Accessori auto: portapacchi, portabici, bauli da tetto, copri auto, fodere, ecc. Articoli tecnici per industria, artigianato, agricoltura: catene, cinghie, cuscinetti, paraoli ecc. Aperto tutto l'anno dal lunedì al sabato pomeriggio compreso. Aperto tutto agosto.

CASA FAMIGLIA PER ANZIANI

CASA DEL GLICINE - Strada Mezzo Moletolo 8 - Parma - La "Casa Del Glicine" ospita anziani, anche temporaneamente. A pochi passi dal centro città, ma immersa nel verde e nella quiete della campagna. Disponibilità di camere doppie o singole. Posti limitati. Assistenza 24 h su 24 h. Assistenza infermieristica. Per maggiori informazioni: cell. 388.4051133 o 389.9904929

CENTRO ESTETICO

SOLE D’ORIENTE ESTETICA E SOLE - Via Vietta 2/b - Galleria Conad - San Pancrazio - Parma - Tel. 0521.673923. Trattamenti Olistici Ayurveda Maharishi, Epilazione laser permanente, lettini e docce abbronzanti, trattamenti viso e corpo personalizzati con prodotti Diego Dalla Palma, trattamenti lpg endermologie, stimolazione meccanica della pelle per riattivare il metabolismo cellulare, ricostruzione unghie e smalto semipermanente. Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 20, venerdì dalle 9 alle 19 e sabato dalle 9 alle 18. Chiuso 15-16-17-18 agosto.

DENTISTI

CATALDI DOTT. GIUSEPPE dentista, specializzato in implantologia e protesi. Lo studio è attrezzato per effettuare anche visite e terapie domiciliari a persone anziane o disabili che non intendano muoversi da casa. È garantito l'accesso a persone con handicap motorio grazie all'assenza di barriere architettoniche in ogni studio. Il Dott. Cataldi riceve su appuntamento telefonico nello studio di Parma strada G. Garibaldi 63 Tel. 0521.232998 Cell. 335.8189190, in quello di Brescello (Re) via S. Ottone 1 Tel. 0522.962193 e in quello di Zibello (Pr) piazza G. Garibaldi 29 Tel. 0524.99844. Convenzionato Casagit, Unisalute, Fasdac, Campa. Aperto fino al 28 agosto.

ELETTRAUTO

MAZZERA G. – Parma - Via Savani, 42 - Tel. 0521.986503 elettrauto.mazzera@libero.it Elettrauto e officina con servizio di emergenza. Orari: dalle 6 alle 20. Festivi: dalle 6 alle 13. Pagamenti anche con bancomat. "Anche in agosto Mazzera c'è, come a Natale e Pasqua". Soccorso stradale. Biciclette elettriche di cortesia in uso gratuito. Tagliandi e cariche condizionatori per auto. Centro distribuzione batterie per auto, moto e camper.

FARMACIE

FARMACIA PONTE DATTARO - Strada Montanara, 23 b - Parma - Tel. 0521.964011 www.farmaciaparma.it, email: info@farmaciaparma.com. Aperto tutto agosto dal lunedì al sabato - Reparto equo e solidale - Omeopatia - Prenotazioni CUP - Autoanalisi sangue -Alimentazione bio.

OTTICA ZAMBRELLI - via Repubblica Parma Tel.: 0521. 234969 - info@otticazambrelli.it Vasta gamma di montature da vista e da sole delle migliori marche e dei migliori designers per ogni gusto, esigenza e prezzo e lenti a contatto. Marchi in esclusiva e un’area dedicata ai bambini. Misurazione dei difetti visivi. Laboratorio per il montaggio degli occhiali, che garantisce accuratezza e precisione nel lavoro, con rapidi tempi di consegna e una sala d’attesa. Aperti tutto il mese di Agosto tranne dal 13 al 16.

PER LE VOSTRE SERATE:

RISTORANTI

MASTICABRODO TRATTORIA - Strada Provinciale per Torrechiara, 45 - Pilastro di Langhirano - Tel. 0521.639110 trattoria@masticabrodo.com A 15 minuti da Parma direzione Langhirano, trattoria tipica cucina parmigiana con piatti della tradizione e non. Vi accoglie nelle sale climatizzate o nella veranda estiva. Spazio bimbi in giardino. Parcheggio privato. Sempre aperto ad agosto: dal lunedì al giovedì a mezzogiorno, alla sera su prenotazione. Venerdì e sabato aperto

RISTORANTI-PIZZERIE

AL PARCO Ristorante Pizzeria - Parma - Via Traversetolo 349/A - Tel. 335.8004119 - e.mail: alparcodimarano@gmail.com (www.alparcodimarano.com) Situato in un ampio parco, la nostra cucina tipica offre come specialità della casa: torta fritta e salumi, carne alla griglia e pizza con impasto altamente digeribile e lievitato per 72 ore. Musica, ballo e divertimento assicurato nella discoteca all'aperto e/o all'interno dell'area piscina. Parco giochi per bambini e ampio parcheggio. Giorno di chiusura Lunedì. Aperto tutte le sere, il 15 di Agosto anche a pranzo.

LA BRACE RISTORANTE PIZZERIA Via Abbeveratoia, 55 – chiuso il lunedì. Tel. 0521.981255 Venite a gustare nella veranda estiva i nostri piatti di pesce fresco. Ottime fiorentine, grigliate di carne cotta sul carbone vegetale e di pesce. Da non perdere il bellissimo buffet di verdure e di insalate di mare. Inoltre troverete i nostri magnifici primi piatti e pizze di tutti i tipi. Aperto anche a Ferragosto.

RISTORANTE PIZZERIA IL TORCHIO a Fontevivo, via Torchio 89. 130 tipi di pizze cotte nel forno a legna, specialità pinsa romana di nostra produzione. Spazio estivo all'aperto. Aperto alla sera e la domenica a pranzo. È gradita la prenotazione al 0521.610462. Chiuso il lunedì