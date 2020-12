L'agenda delle feste 2020

Le vacanze di Natale si avvicinano e con esse sono in arrivo sconti e promozioni speciali. Di seguito, una lista di negozi ed attività che vi aspettano durante il periodo natalizio con tante novità e imperdibili occasioni. Troverete indicate anche le date di apertura e chiusura.

ABBIGLIAMENTO

PIPPO ABBIGLIAMENTO Negozio storico di abbigliamento uomo e donna sito a Fidenza in Via XX Settembre n. 39. Tel 0524525970. Taglie trattate dalla 42 alla 84. Marche in vendita Geox, Carla Ferroni, Chiara D’Alba, Istinti, Eris, Navigare, Luigi Morini, Holiday, Jupiter, S4 e tante altre. Tipologia di abbigliamento classico e casual, giacche, giacconi, pantaloni, jeans, maglioni, tute da ginnastica, felpe e accessori. Facilmente raggiungibile e con un comodo parcheggio, vi aspettiamo nel mese di dicembre tutti i giorni compreso il giovedì pomeriggio e la domenica. La mattina dalle ore 8.00 alle 12.30, il pomeriggio dalle ore 15.15 alle 19.15.

ABBIGLIAMENTO MOTO BICI

MOTOSHOP – YAMAHA – ASKOL – HAIBIKE – RAYMON Dicembre: aperti anche le domeniche 13 e 20. Vi offriamo tantissime idee regalo a prezzi scontatissimi! Abbigliamento Yamaha, caschi Shark e accessori moto. Accessori bici: XLC, Alpina, Gist, Limar, Bike Parts. Nuova gamma moto e scooter Yamaha con 5 anni di Garanzia e Soccorso Stradale. Fino al 31/12/2020. Vieni a Provare la T Max 560 e il Ténéré 700! Oltre 100 moto e scooter usati garantiti fino a 48 mesi con finanziamento, anche senza anticipo e prima rata ad Aprile!!! Esempio 5.000,00 euro in 60 rate da 93,99 euro Tan 3,69% Taeg 5,86%. E-bike a pedalata assistita Haibike, Raymon, Ghost e Husquarna 2021 con nuovi motori Yamaha, Bosch, Shimano e Flyon fino a 120 Nm di copia e batteria da 630 Wh, tutte con 24 mesi di garanzia. Disponiamo Siamo a Parma in Via Sonnino 39/A. Tel. 0521.292954 www.motoshopyamaha.com

APPARECCHI ACUSTICI

MAICO PROGETTO UDIRE Più ci conosci, più ti innamori! Con Paradise di Phonak è amore al primo suono! Parma Viale dei Mille, 138/B Tel 0521708091. Parma Via Traversetolo, 20/C Tel 0521488047. Langhirano Piazza Garibaldi, 2 Tel 0521861140. Traversetolo Via IV Novembre, 93 Tel 0521842904. Progetto Udire Augura a tutti un lieto e felice anno nuovo.

BEVANDE E VINI

PARMACASH Una bottiglia di vino, liquore, champagne, rum, gin o spumante, può rivelarsi la scelta azzeccata per un regalo raffinato, unico, speciale e, perchè no, anche personalizzato, specie pensando al Natale, periodo in cui vale la pena concedersi il lusso di stappare una bottiglia particolarmente pregiata. Abbiamo tantissime soluzioni da proporvi tra cui scegliere: cofanetti in legno pregiato, cesti natalizi, gift card da donare ai vostri affetti più cari e molto altro ancora.

Per un regalo unico e raffinato, scegli PARMACASH. Puoi trovarci in via Albert Bruce Sabin, 5/B 43123 località Pilastrello a Parma ed anche online all'indirizzo www.parmacash.it Per informazioni: 0521/643524, info@parmacash.it da lunedi a venerdi 8.30/12.30 13.30/17.30 sabato 8.30/12.30.

CARROZZERIE

AUTOPARMA CARROZZERIA Srl Via Cufra 15/A (Lat. Via Spezia) Parma Tel. 0521.983708 – 338.5762993, carr.autoparma@libero.it, www.carrozzeriautoparma.com Auto sostitutiva e soccorso stradale gratuito. Riparazione di tutti i modelli auto. Ritiro e consegna auto a domicilio. Servizio riparazioni rapide. Igienizzazione interno auto. Sostituzione cristalli. Restauro auto d'epoca. Riparazione grandine con levabolle. Ricarica clima. Assistenza legale. Gestione e assistenza su danni assicurativi. Convenzionata e fiduciaria con tutte le compagnie Assicurazioni Ania. Disbrigo pratiche assicurative. Collaborazione con Fiat, Bmw, Range Rover, Hyundai, Volvo, Mitsubishi, Mercedes, Audi e Volkswagen. Ragazzini L. e tutto lo staff della carrozzeria Autoparma augurano Buone Feste a tutti!

DENTISTI

CATALDI DOTT. GIUSEPPE dentista, specializzato in Implantologia e Protesi. Lo studio è attrezzato per effettuare anche visite e terapie domiciliari a persone anziane o disabili che non intendano muoversi da casa. È garantito l'accesso a persone con handicap motorio grazie all'assenza di barriere architettoniche in ogni studio. Il Dott. Cataldi riceve su appuntamento telefonico nello studio di Parma Strada G. Garibaldi 63 Tel. 0521.232998 Cell. 335.8189190, in quello di Brescello (Re) via S. Ottone 1 Tel. 0522.962193 e in quello di Zibello (Pr) Piazza G. Garibaldi 29 Tel. 0524.99844. Convenzionato Casagit, Unisalute, Fasdac, Campa.

ELETTRONICA ED ELETTRODOMESTICI

BARBUTI E BERTINELLI È un Negozio EXPERT a Medesano, Rotatoria Gandolfi, 4/7 Tel 0525430214, www.barbutiebertinelli.com Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Aperti Domenica 13 e Domenica 20 dicembre con gli stessi orari. Aperti la vigilia di Natale fino alle 17. Da noi trovi elettronica, TV e impianti audio, informatica, videogiochi e consolle, telefonia, piccoli elettrodomestici per la cucina, per la persona e per la casa, grandi elettrodomestici a libero posizionamento e ad incasso, pacchetti regalo smart box. Realizziamo i vostri pacchetti regalo per Natale. Forniamo assistenza diretta e consegna a domicilio con personale interno per tutti i prodotti venduti. Realizziamo impianti di condizionamento e installiamo stufe e canne fumarie. Operativi per il SUPERBONUS 110% Possibilità di pagamenti dilazionati, anche con finanziamenti. Barbuti e Bertinelli è anche impianti elettrici civili ed industriali, cabine media trasformazione, reti lan, pannelli fotovoltaici, sistemi domotici, impianti rilevazione fumi, videosorveglianza e antintrusione.

FARMACIE

FARMACIA PONTE DATTARO Strada Montanara, 23/B Parma. Tel. 0521.964011 www.farmaciaparma.it, e-mail: info@farmaciaparma.com. Aperta dal lunedì al sabato. Reparto equo e solidale. Omeopatia. Prenotazioni CUP. Autoanalisi sangue. Alimentazione bio. Consegna gratuita a domicilio nel territorio comunale. Servizio di Holter ECG, Holter pressorio ed ECG a riposo.

FARMACIA STADIO TARDINI P.le Risorgimento, 1/C Parma. Tel. 0521287114 www.farmaciatardini.it, farmaciastadiotardini@gmail.com Aperto dal lunedì al venerdì 8,30-12,30 e 15,30-19,30. Sabato 8,30-12,30. Dal 12 al 18 dicembre, escluso domenica 13/12, orario continuato 8,30-19,30. Omeopatia, veterinaria, autoanalisi del sangue, test infiammazione da cibi, holter pressorio, elettrocardiogramma e altri servizi. Promozioni su integratori difese immunitarie (fino al 15/01/2021). Sconti su prodotti LIERAC e make up ROUGJ (fino al 15/01/2021).

FOTOGRAFIA

FOTO ELITE Via Emilia Est, 82 (Arco S.Lazzaro) Parma. Tel. 0521245357, info@fotoelite.it, www.fotoelite.it ORARIO CONTINUATO 9:00-19:00. CANON Advanced Specialist e NIKON Specialist. Articoli fotografici e video, con vastissima disponibilità di accessori.

LABORATORIO con 300 modelli di calendari e decine di idee regalo e fotogadget da personalizzare con le tue foto più belle. FOTOTESSERE immediate per tutti i tipi di documenti. CORSI di Fotografia, fotoritocco, montaggio video.

POLVERE DI LUCE FOTOGRAFO Via Gramsci 19/C Parma. Tel. 0521659314. Orario continuato 9:00 – 19:00 aperto tutti i giorni anche alla domenica fino a Natale. Fotogadgets (puzzles, t-shirt, cuscini, tazze, ecc…) consegna in 2 ore; vasto assortimento di calendari da appendere, da tavolo e tascabili personalizzati con le tue fotografie; cornici anche in argento generiche e per bambini; fotobiglietti augurali con foto; foto su tela canvas e pannelli in legno con consegna in giornata; ingrandimenti con cornice; fototessere immediate anche a domicilio; stampa di volantini e biglietti da visita; album nascite e tanto altro ancora… www.polverediluce.com, facebook: polvere di luce – fotografo, instagram: polverediluce, polverediluce.fotografo@yahoo.it

PASTICCERIE

PASTICCERIA SANTA CRISTINA Via XXII Luglio 40/E a Parma Tel. 0521.234335. Vi aspettiamo con il nostro panettone tradizionale artigianale preparato con i migliori ingredienti freschissimi, sempre soffice, di alta qualità al giusto prezzo, anche per un dolce regalo natalizio. Inoltre troverete un ricco assortimento di pasticceria pronta o su ordinazione aperti tutto il mese di dicembre dalle 07 alle 13.15 e dalle 15.45 alle 20. Consegne a domicilio.

RESIDENZE ANZIANI

CASA DEL GLICINE Strada Mezzo Moletolo, 8 Parma. La "Casa Del Glicine" ospita anziani, anche temporaneamente. A pochi passi dal centro città, ma immersa nel verde e nella quiete della campagna. Disponibilità di camere doppie o singole. Posti limitati. Assistenza h24. Assistenza infermieristica professionale. Visite consentite ai parenti in base all'attuale normativa della regione Emilia Romagna. Per maggiori informazioni: Cell. 348.8031940 Davide, 388.4051133 o 389.9904929.

RISTORANTI

I DU MATT Ristorante Via San Leonardo, 75 Parma. Tel. 0521.251407 www.idumatt.it

Il ristorante I Du Matt resterà aperto per le tutte le feste di Natale e Capodanno. Tra le ricette della tradizione parmigiana, firmate dallo chef Mariano Chiarelli e i vini scelti dalla sommelier Maura Gigatti, si potrà riscoprire il piacere dello stare insieme in un ambiente moderno ed elegante, dove qualità e cordialità sono gli ingredienti principali. Come sempre si pranza e si cena con i piatti del menù alla carta, da abbinare a un'ampia proposta di etichette di vini autoctoni e grandi maison. Dai salumi artigianali, passando per le paste ripiene e i secondi di carne, fino ai ricchi dolci e il panettone di nostra produzione da I Du Matt si degusta il sapore autentico del nostro territorio. Senza dimentic­­are le sorprese a base di pesce.

TRATTORIA BELVEDERE F.lli Gnocchi Via Varese, 1 Parma. Tel. 0521.963996

A pochi passi dal centro offre le tipicità del territorio: ottimi salumi, torta fritta, tortelli di erbetta e zucca, anolini in brodo, lasagne, duchessa di parma e rosa di parma, zuppa inglese, sbrisolona. Prezzi modici. Servizio asporto e delivery con Just Eat. Orario asporto 11.00/14.00.

www.parmes.delivery Apri le porte di casa alla cucina della tradizione parmigiana!

Nel cuore della capitale mondiale della gastronomia nasce un nuovo servizio di Food Delivery per ordinare i piatti più prelibati della cucina parmigiana e gustarli comodamente a casa, proprio come al ristorante. È semplice, basta ordinare su www.parmes.delivery e cuciniamo noi per te! Consegniamo i nostri piatti in tutta la città, all'interno delle tangenziali, con personale dedicato che utilizza solo mezzi di trasporto elettrici. Inoltre, tutti i contenitori sono completamente riutilizzabili e riciclabili. Cosa aspetti? Ordina subito i piatti della nostra tradizione su parmes.delivery! Presto online anche le proposte per le feste di Natale e Capodanno.

RISTORANTI – PIZZERIE

"AL PARCO" RISTORANTE PIZZERIA - Parma - Via Traversetolo 349/A - Tel.335.8004119 - e-mail: alparcodimarano@gmail.com (www.alparcodimarano.com) Situato in un ampio parco, la nostra cucina tipica offre come specialità della casa: torta fritta e salumi, carne alla griglia e pizza con impasto altamente digeribile e lievitato per 72 ore. Parco giochi per i bambini. Ampio parcheggio.

IL NODO RISTORANTE PIZZERIA Via Fainardi, 2 Parma. Tel. 0521.290451. Ottime pizze, piatti tipici della cucina parmigiana e mediterranea. Paella al giovedì sera. Sempre aperto per asporto. È richiesta la prenotazione. Auguri di Buone Feste a tutti!

TERMOIDRAULICA

FELICI CASA PIU' Parma, Via Emilia Est 84/A (Arco San Lazzaro). Tel. 0521.484573 Cell. 328.5331599. Ristrutturazioni bagni e cucine chiavi in mano, sostituzione vasche, messa a norma impianti a gas, sostituzione caldaie e scaldabagni. Pronto intervento idraulico senza pagare la chiamata.