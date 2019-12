Verso il Natale, tra presepi e cotechini: la top 5 del fine settimana

Come ogni venerdì l'inserto weekend nella Gazzetta del 6 dicembre contiene l'agenda con tutti gli appuntamenti, dalla Bassa all'Appennino. Ecco intanto i nostri consigli sugli eventi da non perdere questo weekend:top five weekend:

1. Accensione albero di Natale in piazza Garibaldi Parma - domenica

2. Via dei presepi a Tornolo - domenica

3. "Ottodicembreinpiazza" a Medesano - domenica

4. Festa con il "super cotechino" a Sala Baganza - domenica

5. Traversetolo Golosa - sabato e domenica