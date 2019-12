Un mondo di presepi: la top 5 del fine settimana

Come ogni venerdì l'inserto weekend all'interno della Gazzetta del 20 dicembre contiene l'agenda con tutti gli appuntamenti in città e provincia, dalla Bassa all'Appennino. Ecco intanto i nostri consigli sugli eventi da non perdere questo weekend:

1. I presepi da visitare a Parma (ven-sab-dom)

2. Mercatino di Natale in piazza Ghiaia (dom)

3. Presepe vivente itinerante a Busseto (dom)

4. Spettacolo di danza al Moruzzi - Noceto - (dom)

5. Anteprima del Natale alla Fortezza di Bardi (sab e dom)