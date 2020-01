Cappelletti e Van Gogh: la Top 5 del fine settimana

Ogni venerdì all'interno della Gazzetta c'è l'inserto weekend. Nel numero in edicola venerdì 31 gennaio c'è l'agenda con tutti gli appuntamenti in città e provincia, dalla Bassa all'Appennino. Ecco intanto i nostri consigli sugli eventi da non perdere questo weekend con la consueta Top five:

1. "Tanto di cappelletto" a Calestano (domenica)

2. Mostra multimediale su Van Gogh - Parma, Palazzo Dalla Rosa Prati (inaugura venerdì)

3. Giornata in ricordo di Rastelli a Polesine (domenica)

4. Motogimkana d’la Merla a Felegara (domenica)

5. Apertura straordinaria del Castello di Bardi (domenica)