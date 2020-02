A caccia di fantasmi o dog trekking? La top 5 del fine settimana

Ogni venerdì all'interno della Gazzetta c'è l'inserto weekend. Nel numero in edicola venerdì 7 febbraio c'è l'agenda con tutti gli appuntamenti in città e provincia, dalla Bassa all'Appennino. Ecco intanto i nostri consigli sugli eventi da non perdere questo weekend con la consueta Top five:

1. I mitici brani di Morricone riproposti dal vivo venerdì al Teatro Regio

2. A caccia di fantasmi sabato nella Rocca di Fontanellato

3. A Borgotaro col proprio cane per un trekking sui sentieri della Resistenza

4. Da Euripide a Sandokan: l'ironia dei Sacchi di sabbia venerdì e sabato al Teatro del Parco

5. Strabusseto in maschera: domenica si corre a Busseto