San Valentino, carnevale, i quad: la top 5 del fine settimana

Ogni venerdì con la Gazzetta c'è l'inserto weekend. Nel numero in edicola venerdì 14 febbraio c'è l'agenda con tutti gli appuntamenti in città e provincia, dalla Bassa all'Appennino. Ecco intanto i nostri consigli sugli eventi da non perdere questo weekend con la consueta Top five:

1.San Valentino, tanti appuntamenti a Parma e in provincia, dalla musica alla tavola (da venerdì a domenica)

2.Spettacolo di Europa Teatro al Museo cinese ed etnografico - parma (sabato)

3.Raduno di quad a Varsi (domenica)

4.Feste di carnevale a Felegara e Fornovo (domenica)

5.Sport e cultura a Zibello (sabato e domenica)