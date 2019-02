Tre mostre al castello di Rivalta

Dal 23 marzo al 14 giugno 2019 – Mostra “Le tavole di un'antica famiglia piacentina”, “Viaggio in Europa – vedute ottiche” e “I costumi di Artemio Cabassi” Il Castello di Rivalta apre la stagione primaverile con il ritorno di tre fra le sue mostre più apprezzate: “Viaggio in Europa – vedute ottiche”, “Le tavole di un'antica famiglia piacentina” e “I costumi di Artemio Cabassi”. Per la terza volta il conte Orazio Zanardi Landi mette in mostra un importante patrimonio della sua famiglia: 104 vedute ottiche originali del 1700. Si tratta di incisioni dai colori molto vivaci, che rappresentano strade e piazze delle principali città europee: le finestre degli edifici rappresentati sono appositamente traforate e coperte da carte colorate, così che, una volta spenta la luce, le vedute, retroilluminate, si trasformino in una visione notturna della stessa scena! La seconda esposizione di pezzi unici appartenuti alla famiglia dei Conti Zanardi Landi comprende una collezione di nappe, organze, merletti, argenti, cristalli e porcellane rare. Non si tratta di un’esposizione museale di oggetti preziosi ma della ricostruzione del percorso storico della famiglia dei Conti Zanardi Landi attraverso le vere “mise en place” che la famiglia ha utilizzato nei secoli sulle proprie tavole. Completa il percorso una mostra di abiti affidata al grande costumista e disegnatore d'alta moda Artemio Cabassi, prestigioso nome del mondo teatrale e lirico sia nazionale che internazionale. Gli abiti sono ispirati al romanzo storico “Bianchina Landi ossia la cacciata di Galeazzo Visconti”, ambientato proprio all'interno del Castello di Rivalta. In occasione delle mostre il percorso di visita si arricchirà di alcune sale solitamente inaccessibili. Orari delle visite guidate: lunedì e martedì solo su prenotazione (tariffa 14 euro a persona + 25 euro per la visita guidata in italiano o 35 euro per la visita guidata in inglese) mercoledì, giovedì e venerdì: ore 11.00 e 15:30 sabato: ore 11:00, 14:00, 15:20, 16:40, 18:00* domenica: ore 10:30, 14:00, 15:20, 16:40, 18:00* *inizio ultima visita guidata Prezzi: INTERO: 14 euro RIDOTTO TESSERATI (Touring Club, Camperlife, Museo delle Cere, Passaporto dei Castelli del Ducato, Giornalisti, Insegnanti): 13 euro RIDOTTO BAMBINI (dai 6 ai 12 anni): 9 euro RIDOTTO TERZO FIGLIO: 5 euro PROMO FAMIGLIA (n° 2 adulti + n° 2 bambini paganti): 37 euro (un bambino entra gratuitamente) RIDOTTO GRUPPI (a partire dalle 10 persone): 12 euro (una gratuita ogni 20 persone) GRATUITI: bambini sotto i 6 anni, disabili Il prezzo del biglietto d’ingresso comprende la visita storica del Castello, l'ingresso a tutte e tre le mostre, al museo del costume militare e al museo della Battaglia di Lepanto. Altre attività non incluse nel prezzo del biglietto: possibilità di pranzare presso il bistrot “Caffè di Rivalta”, che per l'occasione proporrà una ricetta storica della famiglia Zanardi Landi, i “Ravioli ripieni di pere e gorgonzola”, oppure presso i due ristoranti presenti nel Borgo, la “Locanda del Falco” e il ristorante “La Rocchetta” pacchetti con pernottamento presso hotel “Residenza Torre di San Martino” degustazioni e shopping goloso presso la bottega “Re di Coppe” (all'interno dell'antico mastio del Borgo). Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni: 3392987892 info@castellodirivalta.it www.castellodirivalta.it