Escape Castle - l'Ultimo Enigma di Leonardo da Vinci

“L'Ultimo Enigma di Leonardo Da Vinci” non è il classico tour con animazione, ma un vero e proprio evento "escape" ambientato all'interno di un vero Castello. Intuito, audacia e collaborazione saranno le chiavi del vostro successo, ma attenzione: avrete solo cinquanta minuti di tempo prima che il lascito di Leonardo venga distrutto per sempre... Siete pronti ad accettare la sfida? Pittore, architetto, scultore, ingegnere, scienziato e precursore di idee rivoluzionarie... Leonardo Da Vinci è probabilmente il più eclettico genio che abbia mai posato piede sulla Terra, nonché una delle figure più illustri e conosciute della storia. Ciò che in pochi sanno è che, prima di abbandonare il suolo italico e trasferirsi definitivamente ad Amboise nel 1516, Leonardo alloggiò per tre giorni e tre notti nel Castello di Varano, ove decise di nascondere il suo più controverso e segreto e progetto, lasciando una serie di indizi criptati e di enigmi, via via sempre più folli e difficili, a chi fosse intenzionato a ritrovarlo... Ore 20:00, 21:00 , 22:00 , 23:00 , 24:00 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Costo della manifestazione a persona: Con prevendita (pagamento alla prenotazione con bonifico): 20 Euro Senza prevendita (pagamento alla cassa): 25 Euro L'evento avrà luogo anche in caso di maltempo Per informazioni: Telefono: 327 3797253 Mail: castellodivarano@gmail.com Web: www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com