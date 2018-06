"Monticelli in festa" con mercatini, vesparaduno e spettacoli

Memorial SILVIA MANTOVANI” che si svolgerà nella serata di Venerdi 29 Giugno e nelle giornate di Sabato 30 Giugno e Domenica 1 luglio nell’area antistante l’ASD Punto Blu Sport in Monticelli Terme (PR), via Pietro Nenni n. 9.

L’evento prevede l’allestimento di un’area street food, dal sapore parmigiano, nonché di un’area dedicata alla cucina tipica, organizzata dall’equipe della Protezione Civile. Il Bar Sole Verde sarà pronto ad accogliervi tutti con la consueta simpatia, mentre nell’area concerti i birrifici parmigiani ARGO (Lemignano di Collecchio) e FARNESE (Fontevivo), nonché il birrificio reggiano OLDO (Cadelbosco), saranno lieti di alleviare la vostra sete!

L’evento si aprirà nel pomeriggio di venerdì, alle ore 18, con la Santa Messa in ricordo di Silvia Mantovani, celebrata di fronte al monumento a lei dedicato nel giardino dell’ASD Punto Blu Sport. Nel corso della serata, si alterneranno poi sul palco il gruppo rock HARD AS A ROCK (Tribute Band dei mitici AC/DC) ed i ragazzi parmigiani del gruppo SOLECISMI PEDESTRI, mentre Sabato sera sarà la volta prima dei BLACK CAT & THE WHITE RABBITS, ed a seguire il gruppo RADIOFRECCIA, Cover Band di Luciano Ligabue!

Sabato pomeriggio avranno luogo i consueti ed immancabili appuntamenti del Vespabimbi, del giro di riscaldamento tra i paesi del Comune delle nostre amate vespe, dello spettacolo e del dibattito sul sentito tema del femminicidio, il primo organizzato dalla cooperativa GIOLLI, il secondo a cura di Gabriele Balestrazzi responsabile dell’associazione MASCHI CHE SI IMMISCHIANO.

Domenica mattina il ritrovo per il gran finale: SWARM- il giro nell’appennino parmigiano