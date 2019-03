A ritmo di musica si cucinano insieme pasti diretti in Zimbabwe

E' un evento che unisce il lavoro di gruppo degli studenti con la solidarietà e con l’importanza e la centralità della persona e del suo benessere, ed è partito dal progetto di un gruppo di studenti universitari.

L'organizzazione è effettuata dal gruppo Rise for Wellbeing, formato da studenti e dipendenti universitari.

L'evento è patrocinato dall'Università di Parma e dal Comune di Parma





Ore 14:00 Tensostruttura Area Giocampus - Evento di confezionamento pasti

Almeno 450 persone, studenti, docenti che vorranno partecipare e cittadini, insieme, in collaborazione con la Onlus Rise Against Hunger, potranno confezionare 80.000 razioni di cibo a basso costo, lunga durata e alto valore nutritivo, che partiranno, subito dopo l’evento, per lo Zimbabwe, supportando la scolarizzazione di 320 bambini per 12 mesi.



Sarà una sfida meravigliosa e divertente: a ritmo di musica, ogni partecipante darà un contributo speciale agli obiettivi 2 e 4 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, lotta alla fame nel mondo e garanzia di opportunità di apprendimento per tutti e, contemporaneamente, eserciterà competenze come collaborazione, empatia, responsabilità.



Ogni persona conta e fa la differenza in questo evento, i pasti sono resi disponibili grazie ai partner, il loro confezionamento nei tempi previsti è però una SFIDA e dipende dal numero di persone presenti; ogni studente e ogni persona in più potrà confezionare molti pasti e contribuire in modo importante alla scolarizzazione dei bambini destinatari dell'iniziativa.



Ore 16.30 Auditorium del Plesso Polifunzionale - Workshop

Imprenditori, manager e consulenti aziendali condivideranno con passione l’importanza e il valore di approcci organizzativi e aziendali focalizzati sulla persona e sulle competenze trasversali (soft skill), dimostrando quanto le competenze trasversali siano richieste e fondamentali nelle migliori aziende.



Per partecipare all'evento occorre iscriversi sul sito nel quale si trovano anche tutte le informazioni sull'evento sono disponibili al link http://www.riseforwellbeing.unipr.it

La partecipazione all'evento è gratuita.