Escursioni, balli e feste di San Patrizio alla parmigiana: l'agenda

ALBARETO

PRIMA LEZIONE DEL NONO CORSO POTATURA E INNESTO

Sabato sera prima lezione del 9° corso di potatura ed innesto. Dalle 20 nei locali del centro ricreativo parrocchiale si terrà la lezione teorica (domenica la prova pratica). Le lezioni del corso saranno tenute dal professor Giovanni Rigo, tecnico del consorzio provinciale orto-frutticultura di Verona. Per informazioni Paola: 0525-999785-oppure Rita 10525 999344



BARDI

LA FORTEZZA E' PRONTA AD ACCOGLIERE I VISITATORI

La fortezza di Bardi è pronta ad aprire i battenti, dalle 10 alle 17 (verificare le condizioni meteo a info@castellodibardi.info – 3801088315 o 0525733021) con visite guidate solo su richiesta. La Onlus Diaspro Rosso attende, quindi, tutti i turisti per una visita indimenticabile in cui sarà possibile ammirare, fra le altre cose, la mostra museo permanente dal titolo: “Novecento: arti e mestieri dell’Est europeo”. Frutto della collezione Ferrarini-Nicoli.

BEDONIA

PROMOZIONE DELLA LIRICA A «LA PESCHIERA»

Alle 16 nella sala convegni del centro culturale “La Peschiera” di Bedonia il Circolo Senator Lagasi prosegue il ciclo di promozione della Lirica presentando l’Opera di Pietro Mascagni tratta dalla novella di Verga “Cavalleria Rusticana”, – “Un pomeriggio da ascoltare e da seguire attentamente, tra amore, passione, tradimento come nell’opera che non a caso è stata ambientata in Sicilia, hanno spiegato gli organizzatori. Un tuffo nei profumi, i paesaggi, i colori di quella bella terra”. L’ingresso è aperto a tutti ed è gratuito.



SERATA CONCLUSIVA DEL CORSO PER FIDANZATI

Sabato alle 20,30 nella sala di ascolto del seminario vescovile del Colle di San Marco a Bedonia serata conclusiva del corso per fidanzati. Per info 0525-824420.



APERTI I DUE RIFUGI SUL MONTE PENNA

Tutto pronto anche in questo weekend per accogliere quanti sceglieranno il monte di Bedonia per godersi alcune ore sulle piste naturali ancora innevate. Fino all’imbrunire di domenica nei due rifugi sono state organizzate ciaspolate, gare da sci da fondo, escursioni e camminate con la possibilità di noleggiare sci, racchette, scarponi e altre attrezzatura da montagna così pure abbigliamento sportivo e anche i cani da slitta di Claudio. Non mancherà la buona cucina.

BORGOTARO

ESCURSIONE CAI SUL CRINALE PIACENTINO

Il gruppo Cai Alta Valtaro organizza nella giornata di domenica un’escursione sulle cime del Menegosa e del Monte di Lama, sul crinale piacentino. Per iscriversi alla camminata bisogna recarsi sabato mattina dalle 9 alle 12 nella biblioteca Manara a Borgotaro.



DOPPIO APPUNTAMENTO ALL'OASI DEI GHIRARDI

Sabato nel centro visite della Riserva naturale dei Ghirardi in località Pradelle di Porcigatone a Borgotaro si terrà, dalle 15 alle 18, un laboratorio gratuito per insegnare a bambini e genitori come riutilizzare pigne, vasetti, paglia e materiale di riciclo per costruire casette agli insetti che popolano i giardini delle case. Domenica avrà invece luogo, dalle 10 alle 17, un laboratorio di potatura degli alberi da frutto tenuto dal docente Enrico Bocchi, vivaista ed agricoltore. Prenotazione obbligatoria al numero 3497736093.



TUTTO PRONTO PER IL «SAINT PATRICK DAY»

Sabato si terrà, a Borgotaro, la terza edizione del «St. Patrick’s Day», la famosa festa irlandese di San Patrizio. Anche questa volta, l’evento è proposto dal gruppo «L’unione fa la forza», che riunisce quasi tutti i baristi del centro storico. Dall’ora dell’aperitivo, per tutta la serata di sabato si snoderà, nei vari locali una festa, grande come tutto il centro, di bar in bar, con degustazioni, musica e soprattutto tante birre irlandesi. E’ consigliabile (per non dire obbligatorio) essere vestiti di verde.

BUSSETO

INCONTRO COL MAESTRO RIZZO AL SALONE BAREZZI

Sabato alle 18, in salone Barezzi, incontro con il maestro Dino Rizzo, dal titolo «Prima che si alzi il sipario» in vista della rappresentazione de «La Traviata».

LETTURE PER BAMBINI IN BIBLIOTECA

Sabato alle 16, alla biblioteca della Fondazione Cariparma di Busseto, appuntamento con «I sabati delle storie – Letture ad alta voce per i bambini», a cura di Alberto Branca. Info allo 052492224.



CALESTANO

NELLA SALA BORRI sabato SI BALLA CON I CUORE MATTO

Sabato sera dalle 21,15 nella Sala Borri si balla con il complesso Cuore Matto. Serata organizzata dal Circolo calestanese Val Baganza, iniziativa rivolta a soci Ancescao.



COLORNO

CONCERTO DELLA TRIBUTE BAND DEI DIRE STRAITS

Concerto dei Walk of life, tribute band dei Dire Straits, sabato alle 22 al pub Vicolo Stretto di via XX Settembre 23 nell’ambito della rassegna VicoloRock. Ingresso libero. Per informazioni 348 8647615.

SABATO SERA C'E' LA TOMBOLA DEI RONDANEN

Tombola dei Rondanen sabato alle 20,45 nel salone parrocchiale di Mezzano Rondani per una serata di divertimento tra cartelle e numeri fortunati. Spazio anche alla riffa del rondanino. In palio tanti premi tra i quali: prosciutto crudo, uova di Pasqua giganti, parmigiano reggiano, salumi, cesti gastronomici ed elettrodomestici. Informazioni e biglietti al 340 834023.



BALLO LISCIO AL CRAL FARNESE

Si ballerà il liscio con l’orchestra Roberto Polisano al Cral Farnese di via Roma 28, sabato a partire dalle 21,30. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero: 0521815468. Domenica alle 16 Protagonisti ‘I firs’cén ‘dl Uisp’, con la partecipazione del coro Novecentum, diretto dalla maestra Magda Palmieri. Le offerte saranno devolute a scopo benefico.



FELINO

PORTAVOCE CANTANTI ALLA PIZZERIA IL VERTIGO

Sabato sera alle 20, il ristorante pizzeria «Il Vertigo» di largo Brigate Alpine 10 ospiterà l’esibizione del gruppo karaoke nostrano «Portavoce cantanti» - composto da Marco Melli, Pierfrancesco Bisaschi e Valentina Brozzi - per una serata ricca di musica, allegria, buona cucina e divertimento. Info: 0521/835008.



RASSEGNA DIALETTALE CON I GUITTI DI VENERI A TEATRO

Sabato alle 21 al teatro di Felino, prosegue la rassegna dialettale con la compagnia "Guitti di Veneri" che reciteranno la commedia "Tutt mat pr'al zio".

LAGDEI

SONO CINQUE LE ESCURSIONI IN PROGRAMMA

Sono cinque le escursioni in programma a Lagdei per questo fine settimana, con la guida ambientale escursionistica Marcello Cantarelli di Macigno Vivo. Si parte sabato, alle 10 dal Rifugio Lagdei, per «Ciaspole Avventura a Lagdei», una ciaspolata dedicata a tutti, anche alla prima esperienza, alla volta del Lago Santo e il crinale. Alle 16,30 si potrà partecipare a «Ciaspole al tramonto» per incontrare la notte nel bosco innevato. Al rientro sarà possibile rifocillarsi con la cena al Rifugio Lagdei (da prenotare al Rifugio) per poi ripartire per «Notturna, luna e stelle a Lagdei», una ciaspolata notturna molto suggestiva che permetterà ai partecipanti di immergersi nel buio del bosco. Domenica mattina largo al divertimento, con «Ciaspole divertenti a Lagdei», una ciaspolata divertente e di medio impegno. L’ultima escursione del weekend prenderà il via alle 15, sempre da Lagdei, con «Ciaspole divertentissime per tutti»: escursione facile, dedicata in particolare alle famiglie e ai bambini. Per info e prenotazioni (obbligatorie) contattare la guida al 3384406874 oppure via mail a marcellocantarelli@virgilio.it. Durante il weekend, se la guida non risponde, chiamare il Rifugio: 0521889353.

MONTICELLI TERME

STORICA SERATA DI DANZE LATINE AL SALOTTO DEL LALLO

sabato sera a partire dalle 22, al «Salotto del Lallo» di via Marconi 1 è in programma la storica serata latina: protagonisti sul palco i ballerini della scuola «Danzamania» con il loro show denominato «Evolucion» e, inoltre, andrà in scena la quinta puntata del «Remember del Los ‘90». In consolle la grande musica «di un tempo» con Lele Milano dj e Loris. Per informazioni, contattare Lallo Contardi (338/8779347).



NOCETO

SKATE E TATTOO AL PUB 19.28 PER SAN PATRIZIO

La serata di San Patrizio si festeggia a Noceto al Pub 19.28 di Noceto sabato con la musica dal vivo del gruppo Looking for, menu in stile England e l’originalità del progetto “Skate e tattoo”, da un’idea di Alternative Shop di Parma, in collaborazione con cinque tatuatori emiliani. In mostra tavole da skate con grafiche, stile tattoo realizzate in tiratura limitata.



BALLO LISCIO AL CIRCOLO AVIS DI VIA GANDIOLO

È l’Orchestra di Monica Riboli a tenere il ritmo della serata di ballo liscio al Circolo Avis di Noceto in via Gandiolo. Sabato si aprono le danze alle ore 21. Ingresso riservato ai soci.



TEATRO MORUZZI: IL COMICO VITO E IL DUO SCONCERTO

Il comico Vito e il Duo Sconcerto sono i protagonisti dello spettacolo “Il Bar al Portico” in scena al Teatro Moruzzi di Noceto sabato alle 21. Una creazione originale che mescola la verve di Vito con le incursioni di Matteo Ferrari al flauto e Andrea Candeli alla chitarra. L’iniziativa che porta la firma del Lions Club Busseto Giuseppe Verdi e Lions Club Parma Maria Luigia in collaborazione con l’amministrazione comunale di Noceto ha finalità benefiche. Il ricavato contribuirà ad assegnare una borsa di studio per il progetto “Endocell – Pro”. Prenotazioni ai numeri 335347118; 3491900638.

PARMA

IL CASTELLETTO - SI BALLA CON L'ORCHESTRA LUCA CANALI

Serata danzante con l’orchestra Luca Canali sabato dalle 21.30 al circolo Il Castelletto. Per informazioni e prenotazioni 340 2691601.



OSTERIA SALAMINI - SCIENE DA PALCO THE FORGOTTEN E NOCHE LATINA

All’«Osteria Salamini» di via Meazza, sabato sera la tribute band «The Forgotten» propone sonorità rock’n’roll. Per informazioni: 337/595682.

MUSEO LOMBARDI - CHIUDE LA MOSTRA SULLA FIGLIA DI MARIA LUIGIA

Una merenda «d’altri tempi» e un concerto concluderanno questo fine settimana la mostra «Albertina, figlia di Maria Luigia. Vita, pensieri, segreti» al museo Glauco Lombardi. Due gli appuntamenti ancora in cartellone: sabato alle 15.30 la visita terminerà con la degustazione di «cioccolatte» e altre delizie che venivano preparate a palazzo. Per l’evento di sabato pomeriggio è obbligatoria la prenotazione al numero 0521/233727 o via e-mail all’indirizzo glaucolombardi@libero.it.



LIBRERIA MONDADORI - SI PARLA DEL LIBRO DI ROSSI SU ROGER WATERS

Sabato tornano le presentazioni musicali alla libreria Mondadori di piazza Ghiaia: Giovanni Rossi presenta il suo libro “Roger Waters – Oltre il muro”, edizioni Tsunami.

I Pink Floyd sono stati uno dei gruppi che ha scritto la storia della musica e album come “The Dark Side Of The Moon” e “The Wall”, a distanza di oltre trent’anni continuano ad essere incredibilmente attuali. Il loro bassista, Roger Waters, è stato per oltre un decennio l’architetto delle opere più visionarie, complesse e magniloquenti del gruppo. E dopo aver costruito la leggenda dei Pink Floyd, li ha abbandonati per una carriera solista. Attraverso una minuziosa ricostruzione storica ed il recupero di centinaia di interviste, “Roger Waters – Oltre il muro” non è solo la storia del formidabile intuito compositivo di Waters, ma è al tempo stesso un avvincente viaggio dentro una persona schiva, dal carattere difficile e dal forte temperamento. Dialoga con l’autore il giornalista Pierangelo Pettenati. Musiche dal vivo interpretate ed eseguite da Alberto Padovani ed Emilio Vicari. Inizio ore 18.30, ingresso libero.



IN PILOTTA - IRLANDA IN FESTA IL SAN PATRIZIO ALLA PARMIGIANA

Una festa tutta verde per ricreare al meglio l’atmosfera irlandese per tutti coloro che avranno la curiosità di approcciare un nuovo ballo. Dopo la serata inaugurale di ieri, con l’esibizione dei «Modena City Ramblers», proseguirà fino a domenica sera, in piazzale della Pilotta, la terza edizione di «Irlanda in festa», l’evento con musica live, birra e street food, cultura e tradizioni dell’isola verde. La manifestazione - organizzata con il patrocinio del Comune - fortemente voluta a Parma dall’associazione «A.C.D. Musica Punto a capo!», ha trovato in «Puzzle Puzzle srl» il partner tecnico-organizzativo per una festa che vuole ripetersi tutti gli anni per una lunga serie di edizioni. Un programma musicale, artistico e culinario che crescerà in un’esplosione di colori e musica fino a domenica, toccando il suo apice sabato in occasione della festa di San Patrizio.

Esibizioni dal vivo, gastronomia, birre, danze, cultura e folklore: anche in questa terza edizione parmigiana saranno tantissime le iniziative che accompagneranno il pubblico attraverso i suoni, i sapori ed i colori d’Irlanda.

La tappa di Parma di «Irlanda in Festa» è tra le più ricche per proposta artistica e opportunità di festa; per questa occasione sarà accompagnata dal «Finger food festival-St.Patrik’s edition»: una delle più importanti manifestazioni che accoglie le eccellenze gastronomiche della nostra penisola ed irlandesi.

La manifestazione prevede tre giorni di musica dal vivo, danze, balli tipici, eventi culturali: il tutto rigorosamente dal vivo e ad ingresso libero e gratuito per tutti. Sabato la festa aprirà i battenti alle 12 e terminerà all’una di notte. Sabato, nel giorno di San Patrizio, ci saranno: stage di danze irish, «I Pigiamas, «The Jason O’Rourke Trio» e «The Black Clover».

Tutti i gruppi e gli artisti eseguiranno brani originali in lingua. Per informazioni, contattare Puzzle Puzzle srl (0521/993628).

GIARDINO DUCALE - LA SERRA STORICA RIAPRE CON UNA MOSTRA SUI SEGRETI DELLA VIOLA

Sabato alle 10,30 riapre la serra storica del Giardino Ducale con la fioritura delle piantine di Violetta di Parma che sono rimaste a dimora per tutto l’inverno. Per l’occasione all’interno della serra e negli spazi della Biblioteca di Alice si inaugura la mostra “Viola segreta”: con l’utilizzo dello stereo-microscopio e del microscopio ottico sono state eseguite una serie di foto della Violetta di Parma a fiore doppio per scoprire gli aspetti più nascosti di questo fiore.

Al progetto hanno partecipato gli studenti in Biologia molecolare Antonio Graziani, Federico Passarelli, Giuseppe Samperi e Vittorio Neri. La Violetta di Parma, tradizionalmente utilizzata per produrre il profumo omonimo, è una varietà di viola che mostra caratteri intermedi fra Viola odorata e Viola suavis e la cui origine filogenetica è ancora incerta. Il fiore estremamente doppio, manca di strutture fertili, stami e pistilli, trasformati in petali e si propaga essenzialmente per via vegetativa.

La mostra è curata dall’Associazione Parma Color Viola in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma e con l’Unità di Biologia Evolutiva e Funzionale del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma (si ringraziano in particolare Anna Torelli, Lucia Dramis e Corrado Zanni).

La mostra resterà aperta da sabato fino a metà maggio. Inoltre a partire da questo weekend, per tre fine settimana consecutivi, riprenderanno alla Biblioteca di Alice le attività di osservazione scientifica a cura di Livia Ottaviani, di “fantasia olfattiva” a cura di Mouillettes & Co e i corsi disegno botanico a cura di Maria Elena Ferrari, promossi dall’Associazione Parma Color Viola. Info e prenotazioni corsi: 340/2411442 elisa.pioli@parmacolorviola.com.

PONTREMOLI

MANI E MENTE: UNA RASSEGNA SUI VECCHI MESTIERI

Weekend dedicato ai vecchi mestieri a Pontremoli: nei vicoli e nei borghi del centro storico si tiene la rassegna «Mani e mente» durante la quale gli artigiani esporranno i loro manufatti e terranno laboratori creativi. Saranno presenti cestai, ceramisti, tintori di lana, rilegatori, impagliatori di sedie e molti altri.

RAGAZZOLA

A TEATRO «AMOROSI ASSASSINI» SUL FEMMINICIDIO

Sabato al Teatro di Ragazzola alle 21,15 “Amorosi assassini - facciamo finta di niente, dai” di e con Valeria Perdonò e la direzione artistica di Federica Restani. Lo spettacolo nasce dall’incontro dell’attrice con l’omonimo saggio “Amorosi Assassini” (edito da Laterza nel 2006), che raccoglie le testimonianze di tredici giornaliste e scrittrici su casi di femminicidio avvenuti in quello stesso anno, in scena accompagnata al pianoforte e al clarinetto dal maestro Marco Sforza. I biglietti dello spettacolo al costo di 15 euro si possono acquistare in prevendita all’ edicola di Ragazzola, il negozio di ortofrutta di Roccabianca e il Parma Point di strada Garibaldi 18 a Parma; oppure prenotazioni al numero 339/5612798. Per altre informazioni www.teatrodiragazzola.it.



SAN SECONDO

MERCATO CONTADINO IN PIAZZA MARTIRI

Sabato torna il mercato contadino, dalle 7.30 alle 12.30, in piazza Martiri della Libertà.



SCHIA E PRATO SPILLA

ANCORA UN WEEKEND DI SCI

Si scia ancora sulle nevi del nostro Appennino. Sono ancora in funzione, e lo rimarranno anche questo fine settimana, gli impianti sciistici di Schia e Prato Spilla. A Schia a girare a pieno ritmo sarà l’intero carosello sciistico, dal tapis roulant e dallo skilift del Campo Scuola fino alla seggiovia Pian delle Guide e allo skilift Prato Grosso, mentre snowboarder e freerider potranno cimentarsi in evoluzioni mozzafiato sulle nevi del Parkaio Snowpark.

Insieme alle guide del Monte Caio sabato sera - con ritrovo alle 18 alla scuola Sci - si partirà con le ciaspole ai piedi

per scoprire la natura innevata del massiccio del Caio. Al rientro cena all’osteria del Campeggio con menu a km zero. Info e iscrizioni 3404171870 oppure 0521860115. Per info dell’ultimo minuto sull’apertura degli impianti www.schiamontecaio.it oppure 0521868555.

Prato Spilla attende gli sciatori con i tapis roulant Baby, situato nella parte finale della pista Rio Spilla, e Campo Scuola, facile pista azzurra ideale per le prime discese dei piccoli sciatori in erba, mentre le guide ambientali escurisonistiche del Gruppo Val Cedra accompagneranno gli escursionisti in due suggestive ciaspolate. Si parte sabato sera con un’escursione che partirà dal rifugio Pratospilla per raggiungere il monte Bocco, risalendo lungo la pista da sci per andare ad ammirare il sole che lascia spazio alla notte. Per info e prenotazione contattare la guida Gae Monica Valenti al 3488224846.

Domenica il programma prosegue con una ciaspolata fotografica intorno al Monte Torricella. Partendo dal rifugio Pratospilla, si raggiungerà il Lago Ballano lungo un facile sentiero per poi dirigersi alla volta del Lago Verde e della Capanna Cagnin, aprendo lo sguardo sul crinale appenninico sovrastante e la suggestiva cima del Torricella. Si salirà poi sulla sella del Torricella da dove si inizierà la discesa alla volta di Pratospilla. Per info e prenotazioni contattare la guida Gae Alessandro Bazzini al numero 3290047306 oppure via mail a alessandro.bazzini@gmail.com.

Il programma prosegue, sempre domenica, con una suggestiva ciaspolata in compagnia «fuori traccia» alla volta della Foce Banciola, passando per il Lago Palo, ghiacciato e coperto di neve, sovrastato dal roccioso ed innevato Monte Malpasso, per poi concludersi, nel pomeriggio, con «Prime ciaspole» una facile ciaspolata fino al Lago Ballano, durante la quale anche i più piccoli potranno divertirsi ascoltando i racconti della natura ed attraversando una faggeta incantata, nel suo abito invernale più splendente. Per info e prenotazioni Gae Monica Valenti 3488224846. Per info sugli impianti www.pratospilla.pr.it oppure 3384644392.



SISSA

PRESENTAZIONE LIBRO «NON SARA' UN INVERNO FREDDO»

Presentazione del libro Non sarà un inverno freddo di Nicola Maestri sabato alle 17.30 alla biblioteca comunale Tonna di viale della Costituzione 37 a Sissa. Dialogheranno con l’autore Paola Fontana e Sonya Lanfranchi della biblioteca Tonna e ci saranno letture a cura di Mara Passera, dell’associazione Nonsoloteatro, e musiche del cantautore Diego Baruffini. Al termine sarà offerto un rinfresco.



SORAGNA

SABATO SERA ALL'INSEGNA DEL BALLO LISCIO

Sabato sera all’insegna del ballo liscio, al circolo anziani di Soragna: in via Matteotti, dalle 21 sarà infatti di scena la musica di dj Beppe. L’ingresso al circolo è riservato ai soci muniti di tessera.



RICETTE DIGITALI AL MUSEO DEL PARMIGIANO

Sabato pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, al museo del Parmigiano Reggiano di Soragna i bambini dai 7 agli 11 anni potranno preparare le proprie «Ricette digitali», in un evento che stimolerà la loro scoperta della cucina: i partecipanti saranno guidati a cucinare la loro ricetta progettando un piatto attraverso la tecnica del disegno, per poi animarlo attraverso applicazioni digitali su tablet. Partecipazione gratuita: info e prenotazioni obbligatorie all’ufficio Parma Point (0521-931800), aperto dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 18.30.



TARSOGNO

FESTA DEI PAPA' AL CENTRO RICREATIVO DELLA PARROCCHIA

Sabato sera a partire dalle 19,30, grazie alla disponibilità del parroco don Ferdinando Cherubin, festa dei papà e delle loro famiglie nel salone del centro ricreativo della parrocchia. Prima aperitivo e saluti poi cena a base di prodotti locali. La serata è aperta a tutti ma sarebbe utile la prenotazione. Per info 0525-89117 (parrocchia).



TORRILE

PER TUTTE LE DONNE CHE APPREZZANO IL BERE BENE

Per festeggiare tutte le donne, e in primis le amanti del bere bene, l’Associazione donne del vino ha organizzato una giornata «fatta dalle donne per le donne» che sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, aprirà le porte delle Cantine Ceci di Torrile. Visite, incontri e degustazioni guidate saranno gratuiti per tutte le esponenti del sesso femminile. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0521/810252 o scrivere a privati@lambrusco.it.

AL CIRCOLO IL PORTICO C'E' LA FAMIJA PRAMZANA

Sabato alle 20,45 sul palco del circolo Il Portico di via Allende arriveranno gli sketch più divertenti della Famija Pramzana in una serata tutta dedicata alla commedia dialettale. Elisa Schiena, Giuesppe Fava, Tiziana Reggiani, Marina Dallatommasina, Massimiliano Bertoli, Franco Greci, Luigi Comelli, Cesare Quintavalla, Ylenia Pessina, Claudio Manghi e Carlo Beretta si esibiranno in scene tratte da «Divorsi in vista», «La cà dal dentista», «L’abito perfetto», «La patente», «La classe» e «Mata par la linea». L’ingresso è ad offerta libera.

TRAVERSETOLO

GRANDE E PICCOLI IN BIBLIOTECA PER DUE EVENTI

La Biblioteca apre le porte a grandi e piccini. sabato alle 16 le volontarie di Nati per leggere aspettano bambini dai 3 ai 6 anni per le letture animate di “Cosa c’è nell’uovo?” seguite dal laboratorio creativo di Pasqua (portare due uova sode). Alle 17, poi, è previsto l’incontro con Michele Miodini, autore de “Il gufo e la raganella”, moderato da Luigi Alfieri nell’ambito della Rassegna “Trame.”



MUSICA ANNI '60 sabato SERA AL TEATRO AURORA

Sabato alle 21 il teatro Aurora propone un viaggio nel tempo per rivivere la magia degli anni ‘60: la musica sarà la grande protagonista con i maggiori successi reinterpretati dai “60 punto bit”. Il ricavato sarà devoluto all’Avoprorit che organizza l’evento.

ZIBELLO

APERTO IL MUSEO DEI DOMENICANI

Nell’ex convento dei padri domenicani, sarà inoltre possibile visitare lo stesso museo dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per informazioni è possibile contattare il numero 3474065078.