Anatra, paella, piatti tirolesi e pesce: la domenica nel Parmense è a tutto sapore

BARDI





LA SAGRA DI SANT'ANNA ILLUMINA LA VAL NOVEGLIA

Ufficialmente chiuso il conto alla rovescia: finalmente l’attesa per la «festa più celebre dell’estate valcenese» è finita. La sagra popolare di Sant’Anna, ambientata come da copione all’interno dei suggestivi castagneti di Pieve di Gravago, in Val Novegia, spegne quest’anno le sue 37 candeline.

La manifestazione, organizzata dall’Asd Val Noveglia ed il Comitato sant’Anna, con l’aiuto di un centinaio volontari, raggiungerà l’apice del folklore domenica, con la riapertura del bar alle 10 e del ristorante alle 12, per un pranzetto con i fiocchi, dove sarà possibile gustare pastasciutta, porchetta allo spiedo, carne alla griglia, torte nostrane, pane casereccio, buon vino e tanto altro ancora. Dalle 14, ancora balli con il concerto di Paolo Bertoli e de “I Girasoli”. Seguiranno, a partire dalle 19, la nuova cena della sagra e, dalle 21, chiusura in bellezza con Paolo Bertoli. so.



BEDONIA

FESTE, GASTRONOMIA E SPORT SUL PENNA

Aperti i due rifugi del monte Penna, le due baite, quella del Monte Penna e quella del Cai.

RALLY MARE MONTI DOMENICA CON LE «VETERANE»

Domenica si svolgerà l’8° Rally Mare-Monti «Le veterane» riservato a moto e auto d’epoca. Partenza alle 9,15 da Chiavari, arrivo a Bedonia alle 12.





BORGOTARO



BRANZONE: SAGRA PATRONALE DEDICATA A SAN GIACOMO

Domenica Branzone di Valmozzola festeggia la sagra patronale dedicata a San Giacomo.



CALESTANO

COMMEDIA DIALETTALE E TORTA FRITTA

Domenica sera in Piazzale san Lorenzo spettacolo della compagnia dialettale di Antonio Guidetti. E prima della commedia, alle 17,30 ritorna la «Torta fritta di montagna nel Borgo», preparata dal Circolo Val Baganza.





COLLECCHIO

FESTA CAMPESTRE A SAN MARTINO SINZANO

Festa campestre domenica nel campo sportivo di San Martino Sinzano con cucina e ballo liscio.





CONTIGNACO

Domenica, a partire, dalle 20, sempre al castello di Contignaco è prevista una visita guidata con tariffe ridotte mentre alle 21.15 prenderà il via un viaggio musicale tra le canzoni italiane e straniere d’un tempo con la serata sotto le stelle in compagnia dell’Ensemble «That’s Music!», organizzata nell’ambito del festival «Salso Summer Class & Festival 2018». Info: info@castellidelducato.it.

CORNIGLIO

RADUNO DEGLI ALPINI SUL MONTAGNANA

I gruppi Alpini di Corniglio e Calestano saranno in festa, domenica, per il tradizionale raduno sezionale sul Montagnana. Un appuntamento attesissimo da tutte le penne nere delle valli montane, che prenderà il via alle 9,30.



FIDENZA

FESTA TIROLESE CON PIATTI TIPICI E SPETTACOLI

Domenica, dalle 14,30 manifestazione folkloristica con balli da parte dei Schuhplattler di Campitello di Fassa e il gruppo della Paic con lo schioccare delle fruste. Esibizione del gruppo musicale del sud Tirolo e palestra d’arrampicata organizzata dal Cai di Fidenza. Info al 340-6329169.

LANGHIRANO

NOTTE BIANCA E MARATONA GASTRONOMICA

Anche a Langhirano torna la festa centenaria di San Giacomo. In programma concerti, spettacoli, la «maratona gastronomica» per il paese, con verande e ristoranti a offrire il meglio della tradizione culinaria. Ci saranno inoltre le bancarelle degli artigiani dell’ingegno, una mostra fotografica collettiva, dal titolo «sguardi sul mondo», lo spazio «la città di mattoncini», un vespa raduno, l’esposizione di auto storiche e il luna park. La Festa di San Giacomo è organizzata dalla Pro loco di Langhirano, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

MARZOLARA

LA FESTA DEL PESCE DI MARE TRA CALAMARI E FRITTURA

Come sempre in chiusura di luglio, puntuale arriva a Marzolara la «vera festa del pesce di mare», che rende molto orgogliosi gli organizzatori che negli anni hanno visto fiorire una grande serie di imitazioni in tanti paesi vicini e lontani.

La manifestazione, organizzata dall’A.C. Marzolara, vedrà come sempre in cucina la stessa equipe che da oltre 25 anni ha ottenuto grandi successi rendendosi ormai conosciuta in tutta la provincia per la qualità dei piatti che riesce a sfornare e per la gran quantità di lavoro che riesce a svolgere in due intense serate, se si pensa che il campo di Marzolara può ospitare fino a 2000 coperti.

Il menu previsto sarà dunque totalmente consacrato al pesce e composto da antipasto di mare, risotto allo scoglio, spaghetti alla puttanesca, seguiti poi da una maxi grigliata a base di orate, calamari, gamberoni e dalla tradizionale frittura.

Una via di fuga è in verità prevista però anche per chi non gradisce i sapori legati al mare, e avrà a disposizione un piatto di prosciutto e salame, più in linea con le nostre tradizioni gastronomiche. Da bere saranno pro-

posti Verdicchio dei colli di Jesi, e prosecco di Val d’Oca, ma anche Malvasia dei colli di Parma.

Dopo cena la festa proseguirà domenica con l'orchestra di «Tiziano Ghinazzi».

Sempre nell’area della festa saranno presenti dei giochi gonfiabili per i più piccoli.

MEDESANO

FIERA DI SAN GIACOMO, DALLO STREET FOOD AL SAN GIACOMO D'ORO

La sagra di San Giacomo a Medesano propone tanti eventi in calendario, appuntamenti in sequenza da mattina a notte, in cui saranno coinvolte insieme all’amministrazione comunale associazioni e volontari, in aree diverse del paese.

In Piazza Marconi il cuore pulsante, nell’Area Parco andrà in scena lo street food; via Europa con i giovani Climbeer e la piazza degli Scout con la torta fritta nel giardino delle scuole elementari.

Domenica, Medesano in festa dalle 9 del mattino: in giro per il paese i visitatori troveranno il Mercato di qualità del consorzio delle 5 terre e Golfo dei Poeti, gli spazi aperti con le proposte di commercianti e imprenditori locali, il mercato agricolo a km zero con i produttori di Campagna Amica, l’angolo del riciclo e la via della moda.

Aperta a pranzo l’area parco con i banchetti del cibo da strada. Alle 17 il consiglio comunale si riunirà per la consegna del San Giacomo d’oro 2018; la musica degli Angus Mey aprirà lo spazio Climbeer e alle 19.30 in via Europa raduno di Harley Davidson. Nel campo sportivo andranno in scena i Giochi senza frontiere mentre alle canzoni dei cantautori sarà affidato il finale con Giorgio Schiavo che canta De Andrè e il tributo a Battisti, Pensieri e parole. Nel campo sportivo per tutta la Fiera saranno accese le luci del Luna Park.

DIVERTIMENTO CON IL CLIMBEER

divertimento, musica dal vivo e fiumi di birra, cocktail e rosticceria da oggi a domenica per la sesta edizione del Climbeer Celebration a Medesano. Sul palco di Via Europa saliranno band e solisti. domenica Animanimale, Babalan e la sporca famiglia, Brush up, Angus Mey. Sarà allestita anche una parete da allenamento perché chi lo desidera possa provare a scalare con l’assistenza di operatori del CaiI e del soccorso alpino.

MONTICELLI

SERATE DI LISCIO IN VIA MARCONI

Domenica a partire dalle 21, il «Salotto del Lallo» di via Marconi 1 ospiterà una serata di liscio. La prenotazione dei tavoli è gratuita. Per informazioni, contattare Lallo Contardi (338/8779347).

OZZANO TARO

UN BISTROT TRA LE VIGNE CON SPIGAROLI

Domenica la cantina Monte delle Vigne di Ozzano Taro (PR) offre una via di fuga dall’afa estiva con la ristorazione dei Fratelli Spigaroli. Dalle 17 alle 22 il vigneto diventa lo sfondo naturale di merende con aperitivi sulla terrazza dell’azienda vitivinicola o di una cena sotto le stelle. Starà ai fuggitivi della domenica decidere come trascorrere il proprio tempo a Monte delle Vigne, con la certezza di trovare sempre la qualità di un vino a coltivazione biologica nel calice e un menu personalizzabile sul tavolo, da comporre scegliendo dalla lista di un programma culinario di 10 piatti – compresi culatello, tortelli di erbetta e tagliere di formaggi - tra aperitivo e dolce.

PALANZANO

AL PALAFIERA BUON CIBO E IL FOLK DELLE «MONDINE»

Domenica, al Palafiera di Palanzano aperitivo a base di torta fritta, salumi, bevande; poi spettacolo del gruppo folk «Le Mondine». Info: 3482857772.

PARMA

CORNAZZANO: TRADIZIONE E INNOVAZIONE A BRACCETTO

C’è una festa diversa da tutte le altre che, da quasi un secolo - fra stoppie, cascine ed erba medica - si conferma, irrinunciabile appuntamento campestre per migliaia di contadini, famiglie con bambini, giovani e affezionati buongustai: nel fazzolettone verde tra Viarolo e Vicomero, proseguirà fino a martedì sera la 96esima edizione della Fiera agricola del Cornazzano.

Anche quest’anno la kermesse, organizzata dal comitato «Fiera del Cornazzano» in collaborazione con l’Asd Viarolese, va in scena nel podere dei fratelli Fanfoni.

Domenica, a partire dalle 8.30, sono in programma: la mostra delle macchine agricole nuove e di epoca, l’antica corte casearia, il taglio del Parmigiano Reggiano, lo sfalcio dei prati con mezzi meccanici antichi, il taglio del tricolore con diverse personalità e sarà attivo il servizio bar con torta fritta; alle 18.30 giochi d’«altri tempi» per bambini, truccabimbi e spettacoli con il mago; alle 19 si potrà degustare un aperitivo mentre alle 22.30 spazio alle danze con Giacomo Maini. Lunedì, alle 19.30, divertimento assicurato con i balli country dell’associazione culturale «Country Road» e alle 22.30 tutti in pista con l’orchestra Claudio Sax. Martedì, infine, ci sarà il veglione di chiusura: alle 22 si esibirà l’orchestra Luca Canali e, a seguire, fuochi d’artificio. Tutte le sere, a partire dalle 20, è prevista la tradizionale «cena fra le stoppie» sotto la bettola, per la regia dell’asd Viarolese, con piatti dell’antica tradizione contadina fra i quali le immancabili «sjorènni», le anatre novelle arrosto specialità della cucina del posto. Per tutte e cinque le serate sarà in funzione il luna park.

Tra le novità di questa edizione, la collaborazione con FiabParma-Bicinsieme: si potrà raggiungere, anche dopo il calar del sole, la Fiera del Cornazzano in sella alla propria bicicletta dotata, ovviamente, di fanali efficienti (info: www.fiabparma.it

APPUNTAMENTI DEL TORNEO "DUE TORRI"

Ha preso il via mercoledì e terminerà domenica la 33esima edizione del torneo internazionale giovanile di baseball e softball «Due Torri»-gruppo «La Giovane S.C.p.A» abbinato al 15esimo Memorial «Mario Bacchi Stefani», organizzato dal Gruppo Oltretorrente.

Domenica al pomeriggio finali e premiazioni. Tutte le sere, dalle 19, tortelli, torta fritta e salume al Paladuetorri.

POLESINE

ITENERARI IN BARCA LUNGO IL PO

Domenica, itinerari in barca lungo il Po, alla scoperta degli angoli più pittoreschi. Info 3385951432.

PONTE DI LUGAGNANO

LA FIERA CON TORTA FRITTA, SPRITZ E MERCATINO

Sarà l’antico Ponte Romano a fare da cornice, alla «Fiera storica dal Pont del Ponte di Lugagnano», organizzata dall’associazione turistico culturale «Al Pont» con il patrocinio dei Parchi del Ducato. I festeggiamenti entreranno nel vivo domenica mattina, alle 9 con l’apertura del bar, mentre alle 11 in alto i calici con l’aperispritz in compagnia. Alle 12 tutti a tavola per un pranzo che porterà in tavola menù di mare e di terra, mentre dalle 15 i più piccoli potranno divertirsi nello spazio bimbi. In entrambe le giornate sarà allestito un mercatino di prodotti tipici.

ROCCABIANCA

FESTA DELLA PAELLA AL CAMPO SPORTIVO

Domenica Festa della Paella a Roccabianca organizzata dal gruppo Avis nell’area feste del campo sportivo con pista da ballo e orchestre. Cucina con paella mista di carne e pesce, tortelli, grigliata di carne e gran fritto di mare. Ingresso a offerta.

SCURANO

GIORNI DEDICATI AL CIBO DI STRADA

E’ tutto pronto a Scurano per la seconda edizione della “Scurano Street Food”, una kermesse dedicata al cibo di strada.

fino a domenica, l’area feste presso l’ex Consorzio Agrario di Scurano e i dintorni ospiteranno una selezione di truck di cibo di strada, tra i migliori nel territorio di Parma e non solo: Ajolfi, Bread, Cerqutonna sapori, L’angolo dei sapori, Il Beerbante, Dal Parmigiano e Giallo Parma. I truck apriranno i battenti dalle 10 fino alle 23. Ad arricchire la festa e le degustazioni durante la tre giorni saranno presenti momenti musicali, concerti e mercatini.

SISSA

SPORT, CONCERTI E PIATTI TIPICI

Ci sono gli impavidi concorrenti della Corrida, band scatenate e tanto sport. E poi gli immancabili appuntamenti a tavola e l’offerta culturale con le visite in Rocca. C’è divertimento per tutti i gusti nel programma della Fiera di San Giacomo di Sissa, sino a martedì.

Domenica ancora tanto sport. Dalle 8.30 ritrovo in Montagnola per il secondo giro ciclistico categoria Giovanissimi Città di Sissa-memorial Dino Formaggini a cura della Polisportiva Torrile. Sempre dalle 8.30 esposizione di moto d’epoca nell’area del giardino della Rocca.

Nel pomeriggio alle 18 torneo di street volley organizzato da Volley Sissa Trecasali nel giardino della scuola primaria e dalle 19 esibizione dell’Asd Ginnastica Longoni nel parco della Montagnola.

Alle 20.30 esibizione delle insegnanti e delle allieve della Pole dance Parma Asd nel viale della Rocca, ingresso gratuito. Sarà attivo il servizio ristoro e cocktail bar dalle 19.30, mentre l’accompagnamento musicale sarà all’insegna di Rock night in Sissa con i The Black Limousine.

Per tutta la durata della fiera – sino a martedì – ci sarà anche il luna park con promozione delle giostre tutte ad un euro lunedì.

Inoltre si potrà visitare il museo del passato di Sante Cesari, dalle 8 alle 18.

Tra gli eventi collaterali il mercato per le vie del paese e la pesca di beneficenza all’oratorio. dalle 19 alle 23 visite guidate notturne alla Rocca dei Terzi a cura della Pro loco Sissa Trecasali. Domenica (iscrizioni dalle 9, inizio gare alle 10) in piazza si terrà anche il torneo di scacchi Sagra di San Giacomo a cura del circolo Arci Stella (info al numero 331 1337096).

Il programma si completa lunedì alle 21 con la commedia Al bchèr della Dialettale Sissese (prevendita alla cartoleria Zametta di Sissa) e martedì alle 21 con Sissa tra storia, misteri e novità attraverso le parole di Luca Grandinetti e Paolo Bonoli e le immagini di Giuseppe Rivara.

TARSOGNO

SAGRA DELLA BEATA VRGINE DEL CARMELO

Tarsogno sta vivendo i giorni della sagra dedicata alla Beata Vergine del Carmelo. Il programma ricco di avvenimenti religiosi, musicali, culturali e gastronomici si concluderà martedì alle 20,45 con la celebrazione dedicata ai defunti. Domenica alle 8 apertura della baracca, del mercatino, della lotteria di beneficenza e la solenne celebrazione delle 11,15 animata dal coro polifonico di Santo Stefano D’Aveto. Gran festa pomeridiana e poi alle 21 la processione con la statua della Madonna accompagnata dal suono della banda musicale di Tarsogno diretta da Roberto Fasano. Animazioni, musica, giochi e gastronomia.

TORRECHIARA

VISITE GUIDATE IN COSTUME AL CASTELLO

Domenica al Castello di Torrechiara «Bianca e la Corona sospesa», l’iniziativa di visite guidate in costume medievale. Info: 328.2250714.



TORRILE



MENU MUSICALE E GASTRONOMICO A VILLA DEL FULCINO

Domenica a Villa del Fulcino di San Polo di Torrile dalle 19,30 cucine aperte per gustare i piatti della tradizione della Bassa e poi via al ballo con l’orchestra Gabriele Zilioli. L’ingresso al parco è ad offerta libera.

TRAVERSETOLO

AZZURRA VINTAGE, GIORNI DI FESTA IN PURO STILE "HAPPY DAYS"

weekend lungo di festa con la Croce Azzurra: fino a domenica sera si cena e si balla al Lido Valtermina, con intrattenimento per tutte le età.

La festa continua domenica con “Azzurra d’estate”, all’insegna della buona tavola, con ampia scelta di piatti, e del grande liscio con l'orchestra di Vanessa Silvagni, che in occasione della sua prima esibizione a Traversetolo ospiterà gli “sciucaren” con le loro fruste e un gruppo di ballerini romagnoli.